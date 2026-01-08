Rezept Zwiebel-Brot – einfach und schnell

Rezept für einfaches Zwiebel-Brot
Zutaten (für 4 Personen)
- 4 – 6 grosse Zwiebeln
- 2 – 3 EL Olivenöl
- 600 g Halbweissbrot
- Meersalz
Zubereitung
- Zwiebeln grob schneiden (etwa 1,5 auf 1,5 cm) und in einem hohen Topf mit Olivenöl für 2 Minuten bei hohem Feuer andünsten. Dann die Hitze reduzieren.
- Das Halbweissbrot in Würfel schneiden (wie Fondue stücke) und in den Topf geben. Mit geschlossenem Deckel unter gelegentlichem Umrühren mindestens 30 Minuten ziehen lassen. Bei Bedarf etwas Wasser nachgiessen.
- Mit Meersalz leicht würzen und warm servieren.
Tipp: Wer mag kann das Rezept mit Rosmarin oder gebratenen Speckwürfeln verfeinern.