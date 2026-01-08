 Zum Inhalt springen

Rezept Zwiebel-Brot – einfach und schnell

Einfachheit besticht: Aus Zwiebeln, Brot, Wasser, Olivenöl und Salz macht Hörerin Florence Stäheli aus Zürich ein Zwiebelbrot, das sie aus ihrer Kindheit kennt.

08.01.2026, 10:48

Zutaten (für 4 Personen)

  • 4 – 6 grosse Zwiebeln
  • 2 – 3 EL Olivenöl
  • 600 g Halbweissbrot
  • Meersalz

Zubereitung

  1. Zwiebeln grob schneiden (etwa 1,5 auf 1,5 cm) und in einem hohen Topf mit Olivenöl für 2 Minuten bei hohem Feuer andünsten. Dann die Hitze reduzieren.
  2. Das Halbweissbrot in Würfel schneiden (wie Fondue stücke) und in den Topf geben. Mit geschlossenem Deckel unter gelegentlichem Umrühren mindestens 30 Minuten ziehen lassen. Bei Bedarf etwas Wasser nachgiessen.
  3. Mit Meersalz leicht würzen und warm servieren.

Tipp: Wer mag kann das Rezept mit Rosmarin oder gebratenen Speckwürfeln verfeinern.

Aus A point vom 02.12.2016 11:40 Uhr

