Inhalt

Rezept - Elegante Pilzrahmsauce Eine feine Rahmsauce mit frischen und getrockneten Pilzen. Autor: SRF

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Rezept für Pilzrahmsauce Zutaten (für 4 Personen) 2 Schalotten, fein gehackt

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

Bratbutter

10 g getrocknete Steinpilze, in Wasser eingeweicht und gut ausgedrückt

2 Zweiglein frischer Thymian

1.5 dl Weisswein

4 – 5 EL Kalbsfond (allenfalls durch einen Gemüsefond ersetzen)

5 dl Rahm

½ TL Maizena

400 g frische Pilze, gemischt (Steinpilze, Shiitake, Kräuterseitling, Austernpilze, Champignons…)

wenig Zitronensaft, zum Abschmecken

1-2 TL Sojasauce, zum Abschmecken

Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle

allenfalls wenig Milch, falls die Sauce zu dick wird

2 Handvoll frischer Spinat Zubereitung Schalotten und Knoblauch in etwas Bratbutter anschwitzen. Schalotten und Knoblauch dürfen dabei keine Farbe annehmen. Die in Wasser aufgeweichten und gut ausgedrückten Steinpilze und den Thymian zugeben, salzen und ein paar Minuten mitdünsten. Mit dem Weisswein ablöschen und diesen vollständig einkochen lassen. Kalbsfond und Rahm zugeben. Das Maizena in wenig Wasser auflösen und ebenfalls zugeben. Die Sauce kurz aufkochen und zur Seite stellen. Die hartgekochten Eier schälen und halbieren. Die frischen Pilze und gut 5 mm dicke Scheiben schneiden und in zwei Portionen in Bratbutter anbraten und beim Anbraten salzen. Die Pilze sollen dabei leicht Farbe annehmen. Die angebratenen Pilze in die Sauce geben. Die Sauce aufkochen und ein paar Minuten köcheln lassen, bis die Sauce die richtige Konsistenz hat. (Ist die Sauce zu dick, kann man sie mit etwas Milch verdünnen. Ist sie zu dünn, nochmals etwas Maizena in wenig Milch auflösen und zur Sauce geben.) Die Sauce mit Sojasauce, Zitronensaft, Salz und Pfeffer aus der Mühle abschmecken und kurz vor dem Servieren den Spinat zugeben und in der heissen Sauce kurz zusammenfallen lassen. Tipp: Die Pilzrahmsauce passt wunderbar zu Malfatti. Pilzrahmsauce Rezept als PDF herunterladen Elegante Pilzrahmsauce

A point vom 14.12.2022 11:40 Uhr