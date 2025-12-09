Rezept für Nudelgratin mit Poulet, Pilzen und Wirz
Zutaten (für 4 Personen)
- 2 Pouletbrüstli
- 2.5 dl Rahm
- 300 Gramm Champignons
- 1 Säckli getrocknete Morcheln
- 250 Gramm breite Nudeln
- ½ Wirz
- 100 Gramm geriebener Greyerzerkäse
- Butter
- Salz, Pfeffer, Kräuter
Tipp: Morcheln können auch sehr gut mit Herbsttrompeten ersetzt werden.
Zubereitung
- Die getrockneten Morcheln in heisses Wasser einlegen, bis die Pilze schön weich sind.
- Die Champignons in Scheiben schneiden.
- Die Pouletbrüstchen in kleine Stücke schneiden, mit Salz und Pfeffer würzen, in Butter ganz kurz anbraten und dann beiseitestellen.
- Die Champignons leicht andünsten, die weichen, zerkleinerten Morcheln dazugeben und mit dem geschnittenen Wirz nochmals ein Weilchen andünsten.
- Danach das Pouletfleisch zu den Pilzen dazugeben und mit Rahm ablöschen. Mit Salz, Pfeffer und den Kräutern nach Belieben nachwürzen. Alles gut mischen.
- Die Nudeln im siedenden Salzwasser al dente kochen, abtropfen.
- Den Backofen auf 200 Grad vorheizen.
- Die Nudeln mit dem Pouletfleisch und den Pilzen gut vermischen und anschliessend in eine eingefettete Gratinform verteilen.
- Den geriebenen Greyerzerkäse und Butterflöckli gut verteilen. Das Gratin ca. 25 Min auf der untersten Rille des Ofens backen.