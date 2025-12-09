Rezept - Winterlicher Nudelgratin mit Pouletbrust, Pilzen und Wirz

In der kalten Jahreszeit soll das Essen die Seele wärmen und die Zubereitung stressfrei sein. Deshalb lässt sich dieses Nudelgratin auch problemlos im Voraus zubereiten. Stehen dann die Gäste vor der Tür, schieben Sie nur noch die gut befüllte Gratinform in den Ofen.