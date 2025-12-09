 Zum Inhalt springen

Rezept Winterlicher Nudelgratin mit Pouletbrust, Pilzen und Wirz

In der kalten Jahreszeit soll das Essen die Seele wärmen und die Zubereitung stressfrei sein. Deshalb lässt sich dieses Nudelgratin auch problemlos im Voraus zubereiten. Stehen dann die Gäste vor der Tür, schieben Sie nur noch die gut befüllte Gratinform in den Ofen.

09.12.2025, 10:35

Rezept für Nudelgratin mit Poulet, Pilzen und Wirz

Zutaten (für 4 Personen)

  • 2 Pouletbrüstli
  • 2.5 dl Rahm
  • 300 Gramm Champignons
  • 1 Säckli getrocknete Morcheln
  • 250 Gramm breite Nudeln
  • ½ Wirz
  • 100 Gramm geriebener Greyerzerkäse
  • Butter
  • Salz, Pfeffer, Kräuter

Tipp: Morcheln können auch sehr gut mit Herbsttrompeten ersetzt werden.

Zubereitung

  1. Die getrockneten Morcheln in heisses Wasser einlegen, bis die Pilze schön weich sind.
  2. Die Champignons in Scheiben schneiden.
  3. Die Pouletbrüstchen in kleine Stücke schneiden, mit Salz und Pfeffer würzen, in Butter ganz kurz anbraten und dann beiseitestellen.
  4. Die Champignons leicht andünsten, die weichen, zerkleinerten Morcheln dazugeben und mit dem geschnittenen Wirz nochmals ein Weilchen andünsten.
  5. Danach das Pouletfleisch zu den Pilzen dazugeben und mit Rahm ablöschen. Mit Salz, Pfeffer und den Kräutern nach Belieben nachwürzen. Alles gut mischen.
  6. Die Nudeln im siedenden Salzwasser al dente kochen, abtropfen.
  7. Den Backofen auf 200 Grad vorheizen.
  8. Die Nudeln mit dem Pouletfleisch und den Pilzen gut vermischen und anschliessend in eine eingefettete Gratinform verteilen.
  9. Den geriebenen Greyerzerkäse und Butterflöckli gut verteilen. Das Gratin ca. 25 Min auf der untersten Rille des Ofens backen.Die hartgekochten Eier schälen und halbieren.
Wintergratin mit Poulet, Pilzen und Wirz

Rezept als PDF herunterladen:

A point vom 04.11.2021 11:40 Uhr

