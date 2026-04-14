Rezept - Erdbeer-Rhabarber-Galette

Ob der Teig für die grosse Form wohl reicht? Diese Frage müssen Sie sich bei dieser Galette nicht stellen. Heute backen wir total formlos! Das Resultat: Unserer Galette sieht toll aus und schmeckt prima. Insbesondere dann, wenn Sie dazu noch etwas Crème fraîche oder eine Kugel Vanilleglacé reichen.