Rezept - Rhabarber-Muffins mit Streusel

Zieht es Ihnen allein schon beim Gedanken an Rhabarber den Mund zusammen? Oder können Sie, ganz im Gegenteil, von den sauren Stängeln nicht genug bekommen? Wie auch immer: Die Rhabarber-Muffins mit Streusel von SRF1-Foodredaktorin Maja Brunner müssen Sie auf jeden Fall probieren.