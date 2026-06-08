Rezept Curry mit Gurken und Tomaten

Curry mit Gurken und Tomaten
Zutaten (für 4 Personen) / Zubereitungszeit: 30 Minuten
Zutaten
- 400 g Gurken (feste Gurken, z.B. junge Nostrano)
- 400 g Fleischtomaten
- 1 grosse Zwiebel
- 3 EL neutrales Öl
- 1 TL Senfsamen
- ½ TL Fenchelsamen
- 1 TL Currypulver
- ½ TL Chiliflocken (oder mehr nach Belieben)
- 3 Curryblätter
- ½ EL Sojasauce
- Salz
- 1 dl Kokosnussmilch
Zubereitung
- Ist die Haut der Gurken noch dünn, können sie ungeschält verwendet werden. Ist sie zäh, die Gurken schälen. Gurken und Tomaten in ca. 1 × 1 cm grosse Würfel schneiden. Die Zwiebel fein würfeln.
- Das Öl in einem Topf erhitzen. Senfsamen und Fenchelsamen dazugeben und kurz andünsten, bis sie zu duften beginnen.
- Currypulver, Chiliflocken und Curryblätter dazugeben und kurz mitdünsten. Die Zwiebelwürfel beigeben und glasig dünsten.
- Gurken- und Tomatenwürfel dazugeben. Zugedeckt bei mittlerer Hitze rund 10 Minuten köcheln lassen. Das Gemüse zieht Saft und kann im eigenen Saft schmoren.
- Mit Sojasauce und Salz abschmecken. Kokosnussmilch dazu giessen und alles kurz warm werden lassen, nicht mehr stark kochen. Servieren.
Tipp:
Nach Belieben mit gehacktem Koriander bestreuen. Wer das Curry anreichern möchte, kann gekochte Kichererbsen mitköcheln – dann je nach Menge am Schluss etwas mehr Kokosnussmilch dazugeben.