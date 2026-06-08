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Rezept Curry mit Gurken und Tomaten

In Indien gibt es viele Gerichte mit gekochten Gurken. Dieses Curry ist eine einfache Zubereitung und eignet sich wunderbar als Beilage, zum Beispiel bei einer Tavolata. Wer es nahrhafter möchte, kann Kichererbsen dazugeben.

Autor: 

08.06.2026, 13:47

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Curry mit Gurken und Tomaten

Zutaten (für 4 Personen) / Zubereitungszeit: 30 Minuten 

Zutaten 

  • 400 g Gurken (feste Gurken, z.B. junge Nostrano)
  • 400 g Fleischtomaten
  • 1 grosse Zwiebel
  • 3 EL neutrales Öl
  • 1 TL Senfsamen
  • ½ TL Fenchelsamen
  • 1 TL Currypulver
  • ½ TL Chiliflocken (oder mehr nach Belieben)
  • 3 Curryblätter
  • ½ EL Sojasauce
  • Salz
  • 1 dl Kokosnussmilch

Zubereitung 

  1. Ist die Haut der Gurken noch dünn, können sie ungeschält verwendet werden. Ist sie zäh, die Gurken schälen. Gurken und Tomaten in ca. 1 × 1 cm grosse Würfel schneiden. Die Zwiebel fein würfeln.
  2. Das Öl in einem Topf erhitzen. Senfsamen und Fenchelsamen dazugeben und kurz andünsten, bis sie zu duften beginnen.
  3. Currypulver, Chiliflocken und Curryblätter dazugeben und kurz mitdünsten. Die Zwiebelwürfel beigeben und glasig dünsten.
  4. Gurken- und Tomatenwürfel dazugeben. Zugedeckt bei mittlerer Hitze rund 10 Minuten köcheln lassen. Das Gemüse zieht Saft und kann im eigenen Saft schmoren.
  5. Mit Sojasauce und Salz abschmecken. Kokosnussmilch dazu giessen und alles kurz warm werden lassen, nicht mehr stark kochen. Servieren.

 Tipp:

Nach Belieben mit gehacktem Koriander bestreuen. Wer das Curry anreichern möchte, kann gekochte Kichererbsen mitköcheln – dann je nach Menge am Schluss etwas mehr Kokosnussmilch dazugeben.

Curry mit Gurken und Tomaten

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Radio SRF 1, 10.06.2026, 16:15 Uhr

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