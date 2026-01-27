Rezept Florentiner – herrlich knusprig

Rezept für Florentiner
Zutaten
- 50 g Butter
- 100 g Zucker
- 2 EL Honig
- 4 EL Rahm
- 100 g kandierte Früchte (Zitronat und Orangeat)
- 50 g Mandelstifte
- 100 g Mandelblättchen
- 30 g grüne Pistazien, grob gehackt
- 150 g Schokolade (dunkle Schokolade oder Milchschokolade)
Zubereitung
- Den Backofen auf 180 Grad vorheizen.
- Butter, Zucker, Honig und Rahm in einer kleineren Pfanne aufkochen. Die Hitze reduzieren und die Masse unter kräftigem Rühren auf kleinem Feuer etwa 5 Minuten lang köcheln lassen. Die Pfanne vom Herd nehmen und die Masse in einer Schüssel mit den restlichen Zutaten (ausser der Schokolade) gut vermischen.
- Mit einem Kaffeelöffel kleine Häufchen auf das mit einem Backtrennpapier ausgelegte Backblech legen. Mit ca. 6 cm Abstand zwischen den Häufchen. Die Häufchen mit einem nassen Löffel (Löffelrücken) rund ausstreichen.
- Das Blech für knapp 15 Minuten in den Ofen schieben, bis die Florentiner schon goldbraun gebacken sind. Die Florentiner auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.
- Mit einem runden Guetzli-Förmli (ca. 6cm Durchmesser) schön runde Florentiner ausstechen.
- Die Schokolade in Stücke brechen und über dem Wasserbad schmelzen. Die Rückseite der Florentiner mit Hilfe eines Pinsels mit Schokolade bestreichen. Die Florentiner mit der Rückseite gegen oben auf das Kuchengitter legen und die Schokolade trocknen lassen.
Tipp für Mini-Florentiner: Die Masse in einem Muffinblech backen, zuvor mit rund ausgeschnittenen Backpapier-Rondellen belegen. So werden die Florentiner ohne zusätzliches Nachformen schön rund.
Kommen Florentiner aus Florenz?
Obwohl man als Herkunftsort die italienische Stadt Florenz vermuten könnte, kommen die Florentiner nicht aus Italien. Es wird angenommen, dass das Rezept in Frankreich entstanden ist.