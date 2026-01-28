 Zum Inhalt springen

Rezept Knusprige Powerriegel mit Datteln und Aprikosen

Finden sich im Küchenkästli Kerne, Nüsse und Trockenfrüchte, ist es Zeit knusprige Powerriegel zu backen.

28.01.2026, 16:00

Rezept für Knusprige Powerriegel

Zutaten

  • 180g Datteln, entsteint
  • 70g gedörrte Aprikosen
  • 120g Mandeln
  • 120g Sonnenblumenkerne
  • 80g Kürbiskerne
  • 2 EL flüssiger Honig
  • nach Belieben Vanillemark

Zubereitung

  1. Den Ofen auf 160 Grad vorheizen.
  2. Datteln, Aprikosen und Mandeln mit dem Wiegemesser je separat grob hacken. Dann Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne dazugeben und alles zusammen nochmals kurz hacken.
  3. Den Honig und das Vanillemark dazugeben und mit den Händen gut mischen.
  4. Eine viereckige Form (20 X20 cm) mit einem Backtrennpapier auslegen und die Masse in die Form geben. Gleichmässig darin verteilen und gut andrücken.
  5. Die Form für ca. 40 Min. in den Ofen schieben. Ganz auskühlen lassen und dann in Riegel schneiden.

Tipp: Eignet sich für unterwegs, zum Beispiel als Power-Snack auf der Wanderung.

Rezept als PDF herunterladen

Aus A point vom 4.8.2017 11:40 Uhr

