Rezept Knusprige Powerriegel mit Datteln und Aprikosen

Rezept für Knusprige Powerriegel
Zutaten
- 180g Datteln, entsteint
- 70g gedörrte Aprikosen
- 120g Mandeln
- 120g Sonnenblumenkerne
- 80g Kürbiskerne
- 2 EL flüssiger Honig
- nach Belieben Vanillemark
Zubereitung
- Den Ofen auf 160 Grad vorheizen.
- Datteln, Aprikosen und Mandeln mit dem Wiegemesser je separat grob hacken. Dann Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne dazugeben und alles zusammen nochmals kurz hacken.
- Den Honig und das Vanillemark dazugeben und mit den Händen gut mischen.
- Eine viereckige Form (20 X20 cm) mit einem Backtrennpapier auslegen und die Masse in die Form geben. Gleichmässig darin verteilen und gut andrücken.
- Die Form für ca. 40 Min. in den Ofen schieben. Ganz auskühlen lassen und dann in Riegel schneiden.
Tipp: Eignet sich für unterwegs, zum Beispiel als Power-Snack auf der Wanderung.