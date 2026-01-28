Inhalt

Rezept - Knusprige Powerriegel mit Datteln und Aprikosen Finden sich im Küchenkästli Kerne, Nüsse und Trockenfrüchte, ist es Zeit knusprige Powerriegel zu backen. Autor: SRF

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Rezept für Knusprige Powerriegel Zutaten 180g Datteln, entsteint

70g gedörrte Aprikosen

120g Mandeln

120g Sonnenblumenkerne

80g Kürbiskerne

2 EL flüssiger Honig

nach Belieben Vanillemark Zubereitung Den Ofen auf 160 Grad vorheizen. Datteln, Aprikosen und Mandeln mit dem Wiegemesser je separat grob hacken. Dann Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne dazugeben und alles zusammen nochmals kurz hacken. Den Honig und das Vanillemark dazugeben und mit den Händen gut mischen. Eine viereckige Form (20 X20 cm) mit einem Backtrennpapier auslegen und die Masse in die Form geben. Gleichmässig darin verteilen und gut andrücken. Die Form für ca. 40 Min. in den Ofen schieben. Ganz auskühlen lassen und dann in Riegel schneiden. Tipp: Eignet sich für unterwegs, zum Beispiel als Power-Snack auf der Wanderung. Knusprige Powerriegel mit Datteln und Aprikosen Rezept als PDF herunterladen Knusprige Powerriegel mit Datteln und Aprikosen

Aus A point vom 4.8.2017 11:40 Uhr