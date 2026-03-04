 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Rezept Mozartkugeln selber machen

Die Mozartkugel gehört zu den bekanntesten Pralinen der Welt. Erfunden wurde sie 1890 vom Salzburger Konditor Paul Fürst zum 100. Todestag von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Praline lässt sich gut selber machen. Es braucht aber Geduld und Handfertigkeit.

Autor: 

04.03.2026, 16:18

Teilen

Rezept für Mozartkugeln

Zutaten

  • 300 g Puderzucker
  • 200 g Haselnüsse
  • 200 g Vollmilchschokolade
  • 200 g Marzipanrohmasse
  • 3 EL Kirsch
  • 20 g Pistazien, fein gehackt
  • 200 g Kuvertüre, dunkel

 Zubereitung

  1. Die Haselnüsse in einer Pfanne rösten, auf ein Geschirrtuch geben und so lange rubbeln, bis die Haut komplett ab ist. Danach die Nüsse fein mahlen.
  2. 200 Gramm Puderzucker in einem Topf schmelzen und die gemahlenen Nüsse unterrühren.
  3. Die Masse abkühlen lassen und mit dem Pürierstab zerkleinern.
  4. Die Schokolade im Wasserbad schmelzen. Die Nougat-Puderzucker-Mischung dazugeben und zu einer grossen Masse verrühren.
  5. Die kalte Nougatmasse mit einem Löffel zu Kugeln formen und nochmals kaltstellen.
  6. Die Marzipanrohmasse in kleine Stücke zerkleinern, Kirschwasser und die feingehackten Pistazien hinzufügen. 100 Gramm Puderzucker unterkneten, bis die Masse gleichmässig grün ist.
  7. Die Marzipanmasse zu einer 2 cm dicken Rolle formen. In so viele Stücke schneiden, wie Kugeln vorhanden sind.
  8. Die Marzipanstücke auf einer mit Puderzucker bestäubten Tischplatte flach drücken. Die Nougatkugeln drauflegen. Die Kugeln mit der Marzipanmasse einwickeln, an den Rändern gut andrücken, nochmals zu Kugeln formen.
  9. Die Kuvertüre im Wasserbad zum Schmelzen bringen. Die Kugeln in die geschmolzene Schokolade tauchen und diese dann fest werden lassen.

Tipp

Box aufklappen Box zuklappen

SRF 1-Hobbykoch Sirio Flückiger sagt: «Am besten hört man sich beim Machen der Mozartkugeln ein Pianokonzert von Wolfgang Amadeus Mozart an.»

Das Pianokonzert Nr. 21 – Andante «Elvira Madigan» nahm ihm jedenfalls jegliche Nervosität und führten die Praliné-Produktion zum Erfolg.

Mozartkugeln selber machen

Rezept als PDF herunterladen

A point vom 16.07.2020 11:40 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)