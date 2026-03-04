Rezept Mozartkugeln selber machen

Rezept für Mozartkugeln
Zutaten
- 300 g Puderzucker
- 200 g Haselnüsse
- 200 g Vollmilchschokolade
- 200 g Marzipanrohmasse
- 3 EL Kirsch
- 20 g Pistazien, fein gehackt
- 200 g Kuvertüre, dunkel
Zubereitung
- Die Haselnüsse in einer Pfanne rösten, auf ein Geschirrtuch geben und so lange rubbeln, bis die Haut komplett ab ist. Danach die Nüsse fein mahlen.
- 200 Gramm Puderzucker in einem Topf schmelzen und die gemahlenen Nüsse unterrühren.
- Die Masse abkühlen lassen und mit dem Pürierstab zerkleinern.
- Die Schokolade im Wasserbad schmelzen. Die Nougat-Puderzucker-Mischung dazugeben und zu einer grossen Masse verrühren.
- Die kalte Nougatmasse mit einem Löffel zu Kugeln formen und nochmals kaltstellen.
- Die Marzipanrohmasse in kleine Stücke zerkleinern, Kirschwasser und die feingehackten Pistazien hinzufügen. 100 Gramm Puderzucker unterkneten, bis die Masse gleichmässig grün ist.
- Die Marzipanmasse zu einer 2 cm dicken Rolle formen. In so viele Stücke schneiden, wie Kugeln vorhanden sind.
- Die Marzipanstücke auf einer mit Puderzucker bestäubten Tischplatte flach drücken. Die Nougatkugeln drauflegen. Die Kugeln mit der Marzipanmasse einwickeln, an den Rändern gut andrücken, nochmals zu Kugeln formen.
- Die Kuvertüre im Wasserbad zum Schmelzen bringen. Die Kugeln in die geschmolzene Schokolade tauchen und diese dann fest werden lassen.
Tipp
SRF 1-Hobbykoch Sirio Flückiger sagt: «Am besten hört man sich beim Machen der Mozartkugeln ein Pianokonzert von Wolfgang Amadeus Mozart an.»
Das Pianokonzert Nr. 21 – Andante «Elvira Madigan» nahm ihm jedenfalls jegliche Nervosität und führten die Praliné-Produktion zum Erfolg.