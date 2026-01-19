Rezept für Schiacciata all’uva
Zutaten
Für den Teig
- 500 g Mehl
- 5 g Trockenhefe
- 400 ml lauwarmes Wasser
- 1 EL Zucker
- 1 Ei
- 10 g Salz
- 5 EL Olivenöl (zum Bestreichen)
Für das Topping
- 1 EL Fenchelsamen
- 1 Handvoll Dunkle Tafeltrauben, gewaschen
- ½ TL grobkörniges Salz
- ½ TL Zucker
Zubereitung
- Alle Teig-Zutaten (ausser das Olivenöl) zusammen in einer Schüssel kneten.
- Mind. 1 Stunde bedeckt gehen lassen.
- Auflaufform mit Backpapier belegen und mit Olivenöl bestreichen.
- Den Teig in die Auflaufform einfüllen und wiederum mit Olivenöl bestreichen.
- Die Trauben halbieren und falls lieber – auch noch entkernen.
- Zucker, Fenchelsamen und das grobkörnige Salz in einem Mörser leicht zerstossen und mit den Trauben vermischen und kurz ziehen lassen. Auf dem Teig verteilen und nochmals 10-15 Minuten gehen lassen.
- Danach im Ofen 10-15 Minuten bei 250 Grad goldgelb backen.
Tipps
Anstelle von Fenchelsamen können auch Thymian, Oregano oder Rosmarin verwendet werden.
Die Schiacciata all’uva eignet sich sehr gut zu Käse und Wein. Aber auch für ein ausgedehntes Frühstück oder für ein Picknick unterwegs.