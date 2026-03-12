Rezept Kleine French Toasts mit Apfel aus dem Ofen

Rezept für French Toasts mit Apfel
Zutaten (ca. 10 feuerfeste Förmchen à ca. 1.2 dl)
- 5 dl Milch
- 2 Eier, aufgeschlagen
- ausgekratztes Mark ein halben Vanillestängels
- ca. 4 EL Zucker
- 300 g altbackenes Weissbrot (Baguette, Semmeli etc.), in Scheiben geschnitten und je nach Grösse der Scheiben halbiert oder geviertelt
- Butter zum Ausbuttern der Schälchen
- Zimt nach Belieben
- 2 säuerliche Äpfel (z.B. Elstar)
- wenig Zitronensaft
- wenig Zitronenabrieb
- Butter für Butterflöckli
- Puderzucker zum Bestreuen der French Toasts
Zubereitung
- Die Milch mit den aufgeschlagenen Eiern, dem Vanillemark und einem Teil des Zuckers gut verrühren.
- Die Brotscheiben in eine grosse flache Schale legen und mit der Milch-Vanille-Eier-Mischung übergiessen. Mindestens eine halbe Stunde ziehen lassen.
- Die Schälchen mit Butter ausreiben und etwas Zucker und nach Belieben auch etwas Zimt hineingeben.
- Die Äpfel schälen entkernen, vierteln und dann in feine Scheiben schneiden. Mit Zitronensaft, Zitronenabrieb, Zucker und allenfalls Zimt marinieren.
- Die «Bödeli» der Schälchen mit einem Teil der eingeweichten Brotscheiben belegen. Die Apfelstücke auf die Schälchen verteilen und mit den restlichen Brotscheiben belegen. Mit einer Gabel gut andrücken und die restliche Milch-Vanille-Eier-Mischung auf die Schälchen verteilen.
- Die French Toasts mit dem restlichen Zucker bestreuen und au jeden French Toasts ein Butterflöckli geben.
- Bis hierhin können die French Toasts auch schon am Vorabend vorbereitet und erst kurz vor dem Brunch gebacken werden. Die French Toasts dann einfach mit einer Klarsichtfolie zugedeckt über Nacht in den Kühlschrank stellen.
- Die French Toasts bei 190 Grad ca. eine halbe Stunde goldbraun backen. Etwas auskühlen lassen und vor dem Servieren mit Puderzucker bestreuen.