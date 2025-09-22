Rezept Pumpkin-Pancakes

Rezept für Pumpkin-Pancakes
Zutaten (für ca. 8 Pancakes)
- 230 g Mehl
- 2 EL Zucker
- 1 ½ TL Backpulver
- 1 TL Natron
- ½ TL Salz
- 1 ½ TL Pumpkin-Spice (Kürbisgewürz)
- 250 ml Buttermilch
- 50 ml Milch
- 150 g Kürbispüree (Kürbis in Würfel schneiden, weichkochen, gut ausdampfen lassen und pürieren)
- 2 Eier
- 50 ml geschmolzene Butter (nach dem Schmelzen etwas auskühlen lassen)
- nach Belieben Vanillemark
- Bratbutter zum Backen der Pancakes
- Butter und Ahornsirup zum Servieren
Zubereitung:
- Die trockenen Zutaten (Mehl, Zucker, Salz, Backpulver, Natron, Pumpkin-Spice) in einer Schüssel gut vermischen.
- In einer separaten Schüssel die feuchten Zutaten (Buttermilch, Milch, Eier, Kürbispüree, geschmolzene Butter) zusammenrühren und das Vanillemark hinzufügen.
- Die Buttermilch-Mischung zu den trockenen Zutaten geben und alles gut verrühren, bis ein homogener Teig entsteht.
- In einer beschichteten Bratpfanne etwas Bratbutter schmelzen.
- Den Teig portionsweise (ca. 60 g pro Pancake) in die Pfanne geben und die Pancakes zunächst ca. 4-5 Minuten auf einer Seite backen, bis sie am Rand fest werden.
- Die Pancakes wenden und auf der anderen Seite goldgelb backen.
- Die fertigen Pancakes in eine feuerfeste Form geben und im Ofen warmstellen, bis alle Pancakes gebacken sind.
Tipp:
Vor dem Servieren je ein Flöckchen Butter auf die Pancakes geben und etwas Ahornsirup darüberträufeln.