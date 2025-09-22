 Zum Inhalt springen

Rezept Pumpkin-Pancakes

Fluffige Kürbis-Pancakes mit Ahornsirup. Ein herbstlicher Frühstücksklassiker aus den USA.

22.09.2025, 12:24

Rezept für Pumpkin-Pancakes

Zutaten (für ca. 8 Pancakes)

  • 230 g Mehl
  • 2 EL Zucker
  • 1 ½ TL Backpulver
  • 1 TL Natron
  • ½ TL Salz
  • 1 ½ TL Pumpkin-Spice (Kürbisgewürz)
  • 250 ml Buttermilch
  • 50 ml Milch
  • 150 g Kürbispüree (Kürbis in Würfel schneiden, weichkochen, gut ausdampfen lassen und pürieren)
  • 2 Eier
  • 50 ml geschmolzene Butter (nach dem Schmelzen etwas auskühlen lassen)
  • nach Belieben Vanillemark
  • Bratbutter zum Backen der Pancakes
  • Butter und Ahornsirup zum Servieren

Zubereitung:

  1. Die trockenen Zutaten (Mehl, Zucker, Salz, Backpulver, Natron, Pumpkin-Spice) in einer Schüssel gut vermischen.
  2. In einer separaten Schüssel die feuchten Zutaten (Buttermilch, Milch, Eier, Kürbispüree, geschmolzene Butter) zusammenrühren und das Vanillemark hinzufügen.
  3. Die Buttermilch-Mischung zu den trockenen Zutaten geben und alles gut verrühren, bis ein homogener Teig entsteht.
  4. In einer beschichteten Bratpfanne etwas Bratbutter schmelzen.
  5. Den Teig portionsweise (ca. 60 g pro Pancake) in die Pfanne geben und die Pancakes zunächst ca. 4-5 Minuten auf einer Seite backen, bis sie am Rand fest werden.
  6. Die Pancakes wenden und auf der anderen Seite goldgelb backen.
  7. Die fertigen Pancakes in eine feuerfeste Form geben und im Ofen warmstellen, bis alle Pancakes gebacken sind.

Tipp:

Vor dem Servieren je ein Flöckchen Butter auf die Pancakes geben und etwas Ahornsirup darüberträufeln.

Pumpkin-Pancakes

Rezept als PDF herunterladen:

