Rezept Çilbir – Türkische pochierte Eier

Çilbir – Türkische pochierte Eier
Zutaten (für 4 Personen)
- 4 Eier
- 2 TL Zitronensaft, zum Beträufeln der Eiweisse vor dem Pochieren
- 350 g griechisches Joghurt
- je nach Gusto ¼ bis ½ Knoblauchzehe, gepresst
- Salz
- 4 EL Butter
- 1 EL Olivenöl
- Aleppo Pfeffer oder alternativ Rosen-Paprika- Pulver und Chili-Flocken (Schärfe 3)
- 4 Zweiglein frischer Dill, gehackt
Zubereitung
- Das Joghurt leicht salzen und den Knoblauch dazugeben. Gut verrühren und auf vier Schälchen verteilen.
- Die Butter auf kleinem Feuer schmelzen und leise köcheln lassen, bis sie haselnussbraun ist.
- Das Olivenöl und nach Gusto Rosen-Paprika und Chiliflocken zugeben. Die Chili-Butter kurz zur Seite stellen.
- Die Eier aufschlagen und eines nach dem anderen in ein feines Sieb geben, damit der wässrige Teil des Eiweisses kurz abtropfen kann.
- Die Eier nach dem Abtropfen in je eine Tasse geben und etwas Zitronensaft aufs Eiweiss träufeln.
- In einem Topf Wasser (5 cm hoch) zum Kochen bringen.
- Dann die Hitze ganz herunterschalten, so dass sich das Wasser nicht mehr bewegt.
- Dann die Eier vorsichtig aus den Tassen ins Wasser gleiten lassen (Max. 4 Eier aufs Mal).
- Die Eier (ohne sie zu bewegen) 3 bis 4 Minuten pochieren lassen, bis das Eiweiss gestockt, das Eigelb innen aber noch schön flüssig ist.
- Die Eier dann aus dem Wasser heben und aufs Joghurt geben.
- Das Ei mit etwas gebräunter Chili-Butter übergiessen und mit gehacktem Dill bestreuen.
- Mit einem Stück getoastetem Weissbrot servieren.