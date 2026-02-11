Rezept Gebratenes Felchenfilet mit Rahmsauerkraut

Rezept für Gebratenes Felchenfilet mit Rahmsauerkraut, Speck und Apfelschaum
Zutaten Felchenfilet
- 240 g Felchenfilet
- Mehl
- Salz, Pfeffer, Thymian
- Öl zum Sautieren
Zutaten Rahmsauerkraut
- 200 g Sauerkraut, gekocht, abgetropft
- 100 ml Vollrahm
- ½ TL Gemüsebouillon (ohne Wasser)
- Pfeffer
Zutaten Apfelschaum
- 20 ml Apfelsaft oder Suri Most
- 10 ml Apfelbranntwein
- 1 Eigelb
- 50 g Apfel, in kleine Perlen ausgestochen
- Salz, Pfeffer
- 20 ml weisse Aceto Balsamico
- 20 g dünne Tranchen Rohessspeck
Zutaten Speckchip
Zubereitung
- Sauerkraut mit dem Vollrahm aufkochen und mit Pfeffer und Gemüsebouillon würzen. Einkochen, bis der Rahm bindet.
- Apfelperlen im Apfelsaft kurz erwärmen und rausnehmen.
- Apfelsaft mit Apfelbranntwein und Eigelb im Wasserbad schaumig schlagen. Die Apfelperlen wieder hinzufügen und abschmecken.
- Specktranchen mit Aceto Balsamico in Bratpfanne bräten.
- Sauerkraut auf Teller arrangieren, Apfelschaum und Felchenfilet darauf platzieren.
Quelle: «Das Beste aus der Schweizer Militärküche», 2016