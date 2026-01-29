 Zum Inhalt springen

Rezept Thunfisch-Tatar mit geröstetem Sesam

Erwarten Sie Gäste zum Znacht? Machen Sie zum Beispiel ein feines Thunfisch-Tatar mit geröstetem Sesam. Das ist im Nu zubereitet und lässt sich – bevor die Gäste eintrudeln – fix fertig vorbereiten.

29.01.2026, 11:42

Rezept für Thunfisch-Tatar mit geröstetem Sesam

Zutaten (für 4 Personen)

Marinade

  • 0.3 dl Mirin
  • 0.3 dl Sake
  • 6 g frischen Ingwer, fein gerieben
  • 6 g Knoblauch, fein gehackt
  • 1 dl japanische Soyasauce
  • 30 g Zucker

Thunfisch

  • 300 g Thunfisch, Sashimi-Qualität, in kleine Würfel geschnitten
  • 1 Frühlingszwiebel, ganz fein geschnitten
  • 1 EL japanische Soyasauce
  • EL Sesamöl
  • etwas Zitronensaft
  • 4 EL Marinade
  • 2 EL helle Sesamkörner

Zubereitung

  1. Für die Marinade Mirin, Sake, Ingwer, Knoblauch, Soyasauce (1 dl) und den Zucker in eine kleine Schüssel geben und gut verrühren.
  2. Den klein gewürfelten Thunfisch mit der fein geschnittenen Frühlingszwiebel mischen. Dann Soyasauce (1 EL), Sesamöl, Zitronensaft und 4 EL der Marinade zugeben und gut vermischen.
  3. Die Sesamkörner in einer beschichteten Bratpfanne ohne Fett behutsam rösten.
  4. Den Thunfisch auf Tellern anrichten, geröstete Sesamkörner darüber geben.

Thunfisch-Tatar mit geröstetem Sesam

Rezept als PDF herunterladen

Aus A point vom 28.12.2017 11:40 Uhr

