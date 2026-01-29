Rezept Thunfisch-Tatar mit geröstetem Sesam

Rezept für Thunfisch-Tatar mit geröstetem Sesam
Zutaten (für 4 Personen)
Marinade
- 0.3 dl Mirin
- 0.3 dl Sake
- 6 g frischen Ingwer, fein gerieben
- 6 g Knoblauch, fein gehackt
- 1 dl japanische Soyasauce
- 30 g Zucker
Thunfisch
- 300 g Thunfisch, Sashimi-Qualität, in kleine Würfel geschnitten
- 1 Frühlingszwiebel, ganz fein geschnitten
- 1 EL japanische Soyasauce
- EL Sesamöl
- etwas Zitronensaft
- 4 EL Marinade
- 2 EL helle Sesamkörner
Zubereitung
- Für die Marinade Mirin, Sake, Ingwer, Knoblauch, Soyasauce (1 dl) und den Zucker in eine kleine Schüssel geben und gut verrühren.
- Den klein gewürfelten Thunfisch mit der fein geschnittenen Frühlingszwiebel mischen. Dann Soyasauce (1 EL), Sesamöl, Zitronensaft und 4 EL der Marinade zugeben und gut vermischen.
- Die Sesamkörner in einer beschichteten Bratpfanne ohne Fett behutsam rösten.
- Den Thunfisch auf Tellern anrichten, geröstete Sesamkörner darüber geben.