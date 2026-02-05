Geschmorte Karotten mit weissem Bohnenpüree und Salbeibutter
Zutaten
- 1 kg Karotten
- 3–4 EL Olivenöl
- 5 dl Apfelsaft
- 1 dl Apfelessig
- 1 dl Gemüsebrühe
- 2 EL Senf
- 2 TL Zwiebelpulver (nach Belieben auch weglassen)
- 3 TL Speisestärke
- Salz
- 4 Knoblauchzehen
- 1 fester, saurer Apfel, geschält und in Spalten geschnitten
- 1 rote Zwiebel, in dicke Scheiben geschnitten
- 3 Rosmarinzweige
- 4 Thymianzweige
- Pfeffer
Zutaten Bohnenpüree
- 500 g weisse Bohnen (aus der Dose)
- 60 ml Zitronensaft
- 1 unbehandelte Zitrone, abgeriebene Schale
- 2 EL Olivenöl
- Salz
Zutaten Salbeibutter
- 80 g pflanzliche Butter
- 1 Handvoll Salbeiblätter
Zubereitung
- Den Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.
- Die Karotten schälen und der Länge nach halbieren (grosse Karotten vierteln).
- Das Öl in einer grossen Pfanne bei mittlerer bis hoher Hitze erhitzen. Sobald das Öl heiss ist, die erste Portion Karotten nebeneinander hineinlegen (sie dürfen nicht aufeinanderliegen) und 1 Minute pro Seite anbraten, bis sie gebräunt sind.
- Die Karotten herausnehmen und den Vorgang mit den restlichen Karotten wiederholen.
- Apfelsaft, Apfelessig, Brühe, Senf, Zwiebelpulver und Maisstärke miteinander verquirlen, mit Salz abschmecken und beiseitestellen.
- Sobald alle Karotten gebräunt sind, mit Knoblauch, Apfel und Zwiebel in eine grosse ofenfeste Pfanne oder eine Backform geben. Die Apfelsaftmischung darübergiessen, mit den Kräuterzweigen bestreuen und alles mit Salz und Pfeffer abschmecken. Im Ofen auf der mittleren Schiene 1 Stunde schmoren, dabei die Karotten nach der Hälfte der Zeit wenden.
- In der Zwischenzeit für das Bohnenpüree Bohnen, Zitronensaft, Zitronenschale und Olivenöl in eine Küchenmaschine oder einen Mixer geben und pürieren, bis ein glattes, cremiges Püree entstanden ist, mit Salz abschmecken. Das Püree in einen Topf geben, einen Schuss Wasser hinzufügen und bei niedriger Hitze aufkochen.
- Für die Salbeibutter die Butter in einer kleinen Pfanne schmelzen, dann die Salbeiblätter hinzufügen und knusprig braten. Die Pfanne vom Herd nehmen und die Salbeibutter sofort mit dem Püree und den Karotten servieren.