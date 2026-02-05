Inhalt

Rezept - Geschmorte Karotten mit weissem Bohnenpüree und Salbeibutter Rezept von Carlo Cao aus dem Buch «Genussvoll, Geschmackvoll, Vegan» (AT Verlag). Autor: Carlo Cao

Geschmorte Karotten mit weissem Bohnenpüree und Salbeibutter Zutaten 1 kg Karotten

3–4 EL Olivenöl

5 dl Apfelsaft

1 dl Apfelessig

1 dl Gemüsebrühe

2 EL Senf

2 TL Zwiebelpulver (nach Belieben auch weglassen)

3 TL Speisestärke

Salz

4 Knoblauchzehen

1 fester, saurer Apfel, geschält und in Spalten geschnitten

1 rote Zwiebel, in dicke Scheiben geschnitten

3 Rosmarinzweige

4 Thymianzweige

Pfeffer Zutaten Bohnenpüree 500 g weisse Bohnen (aus der Dose)

60 ml Zitronensaft

1 unbehandelte Zitrone, abgeriebene Schale

2 EL Olivenöl

Salz Zutaten Salbeibutter 80 g pflanzliche Butter

1 Handvoll Salbeiblätter Zubereitung Den Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Karotten schälen und der Länge nach halbieren (grosse Karotten vierteln). Das Öl in einer grossen Pfanne bei mittlerer bis hoher Hitze erhitzen. Sobald das Öl heiss ist, die erste Portion Karotten nebeneinander hineinlegen (sie dürfen nicht aufeinanderliegen) und 1 Minute pro Seite anbraten, bis sie gebräunt sind. Die Karotten herausnehmen und den Vorgang mit den restlichen Karotten wiederholen. Apfelsaft, Apfelessig, Brühe, Senf, Zwiebelpulver und Maisstärke miteinander verquirlen, mit Salz abschmecken und beiseitestellen. Sobald alle Karotten gebräunt sind, mit Knoblauch, Apfel und Zwiebel in eine grosse ofenfeste Pfanne oder eine Backform geben. Die Apfelsaftmischung darübergiessen, mit den Kräuterzweigen bestreuen und alles mit Salz und Pfeffer abschmecken. Im Ofen auf der mittleren Schiene 1 Stunde schmoren, dabei die Karotten nach der Hälfte der Zeit wenden. In der Zwischenzeit für das Bohnenpüree Bohnen, Zitronensaft, Zitronenschale und Olivenöl in eine Küchenmaschine oder einen Mixer geben und pürieren, bis ein glattes, cremiges Püree entstanden ist, mit Salz abschmecken. Das Püree in einen Topf geben, einen Schuss Wasser hinzufügen und bei niedriger Hitze aufkochen. Für die Salbeibutter die Butter in einer kleinen Pfanne schmelzen, dann die Salbeiblätter hinzufügen und knusprig braten. Die Pfanne vom Herd nehmen und die Salbeibutter sofort mit dem Püree und den Karotten servieren. Geschmorte Karotten mit weissem Bohnenpüree und Salbeibutter Rezept als PDF herunterladen: Geschmorte Karotten mit weissem Bohnenpüree und Salbeibutter

A point vom 30.9.2022 11:40 Uhr