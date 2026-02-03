 Zum Inhalt springen

Rezept Crêpes Suzette

Vielleicht ist es die Inszenierung, vielleicht ist es der Geschmack, vielleicht aber auch alles zusammen, dass die legendäre Crêpe Suzette zu einem Dessertklassiker gemacht hat.

03.02.2026, 14:41

Rezept für Crêpes Suzette

Zutaten (für 4 Personen)

Für den Teig

  • 125 g Mehl
  • 1 Prise Salz
  • 2 EL Zucker
  • 1 Vanilleschote
  • Abrieb von ½ Orange
  • 3 dl Milch
  • 2 Eier
  • 50 g Butter

Für die Sauce

  • 1 Orange
  • 60 g Butter
  • 30 g Zucker
  • 3 EL Orangensaft
  • 1 EL Zitronensaft
  • 3 EL Grand Marnier
  • 2 EL Cognac

Zubereitung

  1. Für den Teig die Vanilleschote halbieren und auskratzen. Zusammen mit allen oben erwähnten Zutaten in einer Schüssel glattrühren und 30 Min. ruhen lassen.
  2. In einer kleinen Sauteuse die Bratbutter zum Schmelzen bringen und darin Schritt für Schritt 8 gleich grosse, dünne Crêpes ausbacken und beiseitestellen.
  3. Für die Sauce die Schale der Orange sauber abschälen (ohne weissen Hautanteil). Die Schale dann in sehr feine Streifen schneiden.
  4. Die Butter in einer Bratpfanne zum Schmelzen bringen und den Zucker dazugeben. Gut rühren, bis der Zucker verläuft. Er darf nicht zu braun werden. Dann mit dem Orangen- und Zitronensaft ablöschen und die Orangenzesten beifügen. Mit dem Grand Marnier aromatisieren.
  5. Die Crêpes vierteln und behutsam in die Sauce legen. Wenden.
  6. Bevor Sie flambieren: bitte unbedingt den Dampfabzug ausschalten.
  7. Cognac über die Crêpes träufeln und kurz erwärmen.
  8. Sauteuse vom Feuer nehmen und sofort entzünden (Streichholz oder Bunsenbrenner).
  9. Auf warmen Tellern servieren.

Crêpes Suzette

Rezept als PDF herunterladen

A point vom 29.04.2022 11:40 Uhr

