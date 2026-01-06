Rezept Creamed Corn (amerikanischer Rahmmais)

Rezept für Creamed Corn
Zutaten (für 4 Personen, als Beilage)
- 4 grosse frische Maiskolben
- 1 kleine Zwiebel, gehackt
- 2 EL Butter
- frische Kräuter
- Salz
- Pfeffer
- Rahm oder Frischkäse (nach Belieben)
Zubereitung
- Von den Maiskolben die Körner abraspeln. Entweder mit einem Corn Creamer (Küchenutensil aus den USA und Kanada) oder an der Röstiraffel.
- Esslöffel Butter in einer Pfanne erhitzen. Die Zwiebelwürfel darin gut andünsten. Dann den Mais dazugeben und mit Salz würzen.
- Rund 5 bis 10 Minuten köcheln, bis sich eine cremige Konsistenz bildet. Je nachdem wie saftig der Mais ist, beim Köcheln etwas Wasser dazugeben.
- Nach Belieben mit Kräutern verfeinern und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Wer möchte, kann Rahm oder Frischkäse dazugeben.