Rezept Creamed Corn (amerikanischer Rahmmais)

In den USA und Kanada wird aus frischen Zuckermais-Kolben eine Art Polenta gekocht. «Creamed Corn» heisst das Gericht. Es eignet sich gut als Beilage.

06.01.2026, 16:20

Rezept für Creamed Corn

Zutaten (für 4 Personen, als Beilage)

  • 4 grosse frische Maiskolben
  • 1 kleine Zwiebel, gehackt
  • 2 EL Butter
  • frische Kräuter
  • Salz
  • Pfeffer
  • Rahm oder Frischkäse (nach Belieben)

Zubereitung

  1. Von den Maiskolben die Körner abraspeln. Entweder mit einem Corn Creamer (Küchenutensil aus den USA und Kanada) oder an der Röstiraffel.
  2. Esslöffel Butter in einer Pfanne erhitzen. Die Zwiebelwürfel darin gut andünsten. Dann den Mais dazugeben und mit Salz würzen.
  3. Rund 5 bis 10 Minuten köcheln, bis sich eine cremige Konsistenz bildet. Je nachdem wie saftig der Mais ist, beim Köcheln etwas Wasser dazugeben.
  4. Nach Belieben mit Kräutern verfeinern und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Wer möchte, kann Rahm oder Frischkäse dazugeben.

Creamed Corn

Rezept als PDF herunterladen

Aus A point vom 01.07.2024 11:40 Uhr

