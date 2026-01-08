Aus dem Zucchetti-Fleisch beispielsweise Gemüse-Piccata kochen und die Kashkarikas dazu servieren.

Das Gericht lässt sich auch prima mit ungeschälten Zucchetti-Stücken zubereiten.

Wenn man keine unreifen Früchte zur Hand hat, kann man auch Zitronensaft oder Essig verwenden.