Rezept für Kashkarikas
Zutaten (für 4 Personen)
- 1 kg Zucchetti
- 40 ml Olivenöl
- 2 TL Tomatenpüree
- 1 Handvoll unreife Trauben, nach Belieben entkernt
- 1/2 TL Zucker
- Salz
- frischer Dill oder Fenchelkraut, gehackt
Zubereitung
- Zucchetti schälen. Die Schalen dürfen, beispielsweise mit einem Messer, dick abgeschält werden, mit etwas Fruchtfleisch dran. Die Schalen in 2 bis 4 cm grosse Rauten schneiden.
- Das Tomatenpüree im Öl anziehen. Zucchinischalen, Trauben, Zucker, Salz dazugeben und knapp mit Wasser bedecken. Auf kleiner Flamme köcheln, bis die Schalen gar sind und das Wasser verdampft ist.
- Kühl servieren mit etwas Dill oder Fenchelkraut.
Tipps
Aus dem Zucchetti-Fleisch beispielsweise Gemüse-Piccata kochen und die Kashkarikas dazu servieren.
Das Gericht lässt sich auch prima mit ungeschälten Zucchetti-Stücken zubereiten.
Wenn man keine unreifen Früchte zur Hand hat, kann man auch Zitronensaft oder Essig verwenden.
Das Rezept wurde ursprünglich entwickelt, weil in der türkisch-jüdischen Küche ein anderes Rezept ausschliesslich mit dem Zucchetti-Fleisch zubereitet wird. Bei den Kashkarikas geht es also darum, die Schalen zu retten. SRF1-Foodexpertin Esther Kern hat das Rezept von einer türkischen Kulinarik-Journalistin bekommen.