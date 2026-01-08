 Zum Inhalt springen

Rezept Kashkarikas (Zuchettischalen mit unreifen Trauben) aus der Türkei

Kashkarikas ist ein traditionelles Rezept aus der türkisch-jüdischen Küche für Zucchettischalen. Als Säure sind unreife Pflaumen oder Zitronensaft üblich – in diesem Rezept werden unreife Trauben eingesetzt.

08.01.2026, 14:19

Rezept für Kashkarikas

Zutaten (für 4 Personen)

  • 1 kg Zucchetti
  • 40 ml Olivenöl
  • 2 TL Tomatenpüree
  • 1 Handvoll unreife Trauben, nach Belieben entkernt
  • 1/2 TL Zucker
  • Salz
  • frischer Dill oder Fenchelkraut, gehackt

Zubereitung

  1. Zucchetti schälen. Die Schalen dürfen, beispielsweise mit einem Messer, dick abgeschält werden, mit etwas Fruchtfleisch dran. Die Schalen in 2 bis 4 cm grosse Rauten schneiden.
  2. Das Tomatenpüree im Öl anziehen. Zucchinischalen, Trauben, Zucker, Salz dazugeben und knapp mit Wasser bedecken. Auf kleiner Flamme köcheln, bis die Schalen gar sind und das Wasser verdampft ist.
  3. Kühl servieren mit etwas Dill oder Fenchelkraut.

Tipps

Aus dem Zucchetti-Fleisch beispielsweise Gemüse-Piccata kochen und die Kashkarikas dazu servieren.

Das Gericht lässt sich auch prima mit ungeschälten Zucchetti-Stücken zubereiten.

Wenn man keine unreifen Früchte zur Hand hat, kann man auch Zitronensaft oder Essig verwenden.

Das Rezept wurde ursprünglich entwickelt, weil in der türkisch-jüdischen Küche ein anderes Rezept ausschliesslich mit dem Zucchetti-Fleisch zubereitet wird. Bei den Kashkarikas geht es also darum, die Schalen zu retten. SRF1-Foodexpertin Esther Kern hat das Rezept von einer türkischen Kulinarik-Journalistin bekommen.

Kashkarikas (Zuchettischalen mit unreifen Trauben)

Rezept als PDF herunterladen

Aus A point vom 07.07.2023 11:40 Uhr

