Rezept Marokkanische Lamm-Tajine mit Dörrfrüchten

Die Tajine wird im Norden Afrikas zum Schmoren von Gerichten gebraucht. Der aromatische Dampf, der während des Kochens entsteht, wird im kegelförmigen Deckel aufgefangen und rieselt wieder zurück ins Gargut. Das bleibt dann besonders saftig.

Autor: 

16.12.2025, 12:03

Rezept für Marokkanische Lamm-Tajine mit Dörrfrüchten

Falls Sie keine Tajine zur Hand haben: Das Gericht lässt sich auch in einem Gusseisen- oder Römertopf schmoren.

Zutaten

(für 4 Personen)

  • 250g Walnusskerne (je frischer, desto besser)
  • 750 g Lammkeule (ohne Knochen) in grosse Würfel geschnitten
  • 150 g getrocknete Aprikosen
  • 150 g Trockenpflaumen
  • 2 Zwiebeln, kleingehackt
  • 2 EL Butter
  • 250 ml Orangensaft, frischgepresst (3 Orangen)
  • 50 ml Zitronensaft, frischgepresst (1 Zitrone)
  • Zeste der Zitrone
  • 2 EL Honig
  • 1 TL gemahlenen Zimt
  • 2 EL Mandelkerne
  • 1 Bund glatte Petersilie
  • Salz & Pfeffer

Zubereitung

  1. Die getrockneten Aprikosen und Pflaumen in warmem Wasser einweichen.
  2. Die Butter in der Tajine erhitzen und die gehackten Zwiebeln darin andünsten. Die Hitze erhöhen und die Lammstücke dazugeben. Von allen Seiten anbraten.
  3. Das Fleisch mit dem Orangensaft ablöschen. Dann Zitronensaft und Zeste der Zitrone, Honig, Zimt und etwas Salz unterrühren. Mit ca. 500 ml kochendem Wasser aufgiessen und dann bei geringer Hitze ungefähr 1 Stunde schmoren lassen.
  4. Die Trockenfrüchte samt Einweichflüssigkeit dazugeben und nochmals 25 Minuten bei offenem Deckel köcheln lassen.
  5. Die Sauce nach Geschmack abschmecken – für mehr Süsse kann zusätzlich etwas Zucker, für mehr Säure etwas Granatapfelsirup hinzugefügt werden. Zum Schluss alles offen noch 10 Minuten einkochen lassen.
  6. Mit Mandeln garnieren und servieren.

    7. Tipp: Dazu passt Couscous in allen Variationen, Reis oder ein Fladenbrot um die leckere Sauce aufzutunken.

Rezept als PDF herunterladen

A point vom 1.11.2024 11:40 Uhr

