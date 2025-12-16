Inhalt

Rezept - Gefüllte Kabiswickel auf türkische Art Türkische Kohlwickel bekommen ihr orientalisches Aroma durch Kreuzkümmel und getrocknete Minze. Autor: SRF

Rezept für Gefüllte Kabiswickel auf türkische Art Zubereitungszeit: 1,5 Stunden, Kochzeit 30-40 Minuten Zutaten (für 4-6 Personen) 500 g Weisskabis

½ TL Salz

2 | Wasser Für die Füllung 200 g Hackfleisch

200 g Reis

30 ml Keimöl

1 mittelgrosse Zwiebel

2 EL passierte Tomaten

5-6 Zweige Petersilie

1 TL Salz

nach Belieben Paprikapulver, Kreuzkümmel, Pfeffer, Minze Für die Sauce 20 ml Öl oder Butter

2 EL Paprikamark

350 ml kaltes Wasser Zubereitung Den Strunk von den Kabisblättern entfernen, Kabisblättern waschen. Das Salzwasser zum Kochen bringen, die Blätter hineingeben, etwa 5 Minuten kochen lassen, danach abgiessen und abtropfen lassen. Die Zutaten für die Füllung vorbereiten. Hackfleisch und ungekochten, gewaschenen Reis zusammen mit dem Öl und der gehackten Zwiebel in eine Schüssel geben, die passierten Tomaten, die gehackte Petersilie und die Gewürze dazugeben. Alle Zutaten gut vermengen und abschmecken. Nun auf jedes Blatt (man kann je nach Grösse der Kabisblätter aus einem Blatt mehrere Kabiswickel machen) einen Teelöffel Füllung geben und die Füllung einrollen. Die Mini-Wickel in einen Topf schichten. In einer Pfanne Butter schmelzen, das Paprikamark unterrühren und mit Wasser aufgiessen. Die heisse Sauce vorsichtig über die Kabiswickel giessen. Das Ganze im Topf mit einem Teller beschweren und 30-40 Minuten bei niedriger Temperatur kochen lassen. Heiss servieren. Tipp: Dazu schmeckt eine Joghurtsauce besonders gut. Gefüllte Kabiswickel auf türkische Art Rezept als PDF herunterladen Gefüllte Kabiswickel auf türkische Art