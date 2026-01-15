Rezept Marroni-Sellerie-Suppe

Rezept für Marroni-Sellerie-Suppe
Zutaten (für 4 Personen)
- 2 Schalotten, fein gehackt
- 1 EL Bratbutter
- 500 g Marroni, roh und geschält
- 120 g Sellerie, in kleine Würfel geschnitten
- ca. 1 l Bouillon
- ca. 1 dl Rahm
- wenig Muskatnuss
- ca. 1 EL Zitronensaft
- Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle
- etwas Sauerrahm
- nach Belieben Chiliflocken
Zubereitung
- Die Schalotten in etwas Bratbutter langsam und auf kleinem Feuer anschwitzen. Die Schalotten sollen dabei keine Farbe annehmen.
- Marroni und Selleriewürfel dazugeben und ein paar Minuten zusammen mit den Schalotten anschwitzen. Mit der Bouillon ablöschen und zugedeckt köcheln lassen, bis Marroni und Sellerie-Würfel weichgekocht sind. Mit dem Pürierstab fein pürieren.
- Den Rahm und allenfalls zusätzliche Bouillon zugeben, bis die Suppe die gewünschte Konsistenz hat. Mit Salz, frisch gemahlenem schwarzem Pfeffer, etwas Muskatnuss und Zitronensaft vorsichtig abschmecken.
- Vor dem Servieren etwas Sauerrahm auf die Suppe geben. Wenig grob gemahlenen schwarzen Pfeffer und etwas Chiliflocken darübergeben.