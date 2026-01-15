 Zum Inhalt springen

Rezept Marroni-Sellerie-Suppe

Marroni und Sellerie: eine geniale Kombination für Suppe. Schmeckt herrlich und ist fix zubereitet.

15.01.2026, 15:50

Rezept für Marroni-Sellerie-Suppe

Zutaten (für 4 Personen)

  • 2 Schalotten, fein gehackt
  • 1 EL Bratbutter
  • 500 g Marroni, roh und geschält
  • 120 g Sellerie, in kleine Würfel geschnitten
  • ca. 1 l Bouillon
  • ca. 1 dl Rahm
  • wenig Muskatnuss
  • ca. 1 EL Zitronensaft
  • Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle
  • etwas Sauerrahm
  • nach Belieben Chiliflocken

Zubereitung

  1. Die Schalotten in etwas Bratbutter langsam und auf kleinem Feuer anschwitzen. Die Schalotten sollen dabei keine Farbe annehmen.
  2. Marroni und Selleriewürfel dazugeben und ein paar Minuten zusammen mit den Schalotten anschwitzen. Mit der Bouillon ablöschen und zugedeckt köcheln lassen, bis Marroni und Sellerie-Würfel weichgekocht sind. Mit dem Pürierstab fein pürieren.
  3. Den Rahm und allenfalls zusätzliche Bouillon zugeben, bis die Suppe die gewünschte Konsistenz hat. Mit Salz, frisch gemahlenem schwarzem Pfeffer, etwas Muskatnuss und Zitronensaft vorsichtig abschmecken.
  4. Vor dem Servieren etwas Sauerrahm auf die Suppe geben. Wenig grob gemahlenen schwarzen Pfeffer und etwas Chiliflocken darübergeben.

Marroni-Sellerie-Suppe

Aus A point vom 11.10.2019

