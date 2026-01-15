Inhalt

Rezept - Marroni-Sellerie-Suppe Marroni und Sellerie: eine geniale Kombination für Suppe. Schmeckt herrlich und ist fix zubereitet. Autor: Maja Brunner

Rezept für Marroni-Sellerie-Suppe Zutaten (für 4 Personen) 2 Schalotten, fein gehackt

1 EL Bratbutter

500 g Marroni, roh und geschält

120 g Sellerie, in kleine Würfel geschnitten

ca. 1 l Bouillon

ca. 1 dl Rahm

wenig Muskatnuss

ca. 1 EL Zitronensaft

Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle

etwas Sauerrahm

nach Belieben Chiliflocken Zubereitung Die Schalotten in etwas Bratbutter langsam und auf kleinem Feuer anschwitzen. Die Schalotten sollen dabei keine Farbe annehmen. Marroni und Selleriewürfel dazugeben und ein paar Minuten zusammen mit den Schalotten anschwitzen. Mit der Bouillon ablöschen und zugedeckt köcheln lassen, bis Marroni und Sellerie-Würfel weichgekocht sind. Mit dem Pürierstab fein pürieren. Den Rahm und allenfalls zusätzliche Bouillon zugeben, bis die Suppe die gewünschte Konsistenz hat. Mit Salz, frisch gemahlenem schwarzem Pfeffer, etwas Muskatnuss und Zitronensaft vorsichtig abschmecken. Vor dem Servieren etwas Sauerrahm auf die Suppe geben. Wenig grob gemahlenen schwarzen Pfeffer und etwas Chiliflocken darübergeben. Marroni-Sellerie-Suppe Rezept als PDF herunterladen Marroni-Sellerie-Suppe

