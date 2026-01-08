Rezept Orientalische Zwiebelsuppe mit Kurkuma und Zimt

Rezept für Zwiebelsuppe mit Kurkuma und Zimt
Zutaten (für 4 Personen)
- 6 mittlere Zwiebeln
- 3 Knoblauchzehen
- 1 ½ EL Bratbutter
- 1 Zimtstange
- 1 ½ EL Kurkuma-Pulver
- 2 TL Chili-Pulver
- 2TL Curry-Pulver
- 800 ml Wasser mit Gemüse/Poulet Bouillonwürfel
- Optional: 150 g «grossen Couscous» oder auch «Magbroubieh» genannt. Findet man in Türkischen Läden.
Zubereitung
- Die Zwiebeln halbieren und in Streifen schneiden. Die Knoblauchzehen pressen. Zwiebeln und Knoblauch bei kleiner Hitze mit einer Zimtstange andünsten.
- Sobald die Zwiebeln hellbraun sind alle Gewürze dazu geben. Schnell mit den Zwiebeln mischen.
- Wasser und Bouillonwürfel in den Topf geben. Hier kann man auch den «grossen Couscous» miteinmischen, dazu braucht es aber etwa 200 ml Wasser mehr.
- Wenn die Couscous-Kugeln weich sind, ist die Suppe bereit und kann mit Brot serviert werden.