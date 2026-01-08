 Zum Inhalt springen

Rezept Orientalische Zwiebelsuppe mit Kurkuma und Zimt

Diese persisch-inspirierte Suppe eignet sich ideal als Erkältungsrezept. Kurkuma, Zimt, Chili und Curry-Pulver sorgen für einen kräftigen Kick – genau das, was es bei Schnupfen braucht.

08.01.2026, 11:09

Zutaten (für 4 Personen)

  • 6 mittlere Zwiebeln
  • 3 Knoblauchzehen
  • 1 ½ EL Bratbutter
  • 1 Zimtstange
  • 1 ½ EL Kurkuma-Pulver
  • 2 TL Chili-Pulver
  • 2TL Curry-Pulver
  • 800 ml Wasser mit Gemüse/Poulet Bouillonwürfel
  • Optional: 150 g «grossen Couscous» oder auch «Magbroubieh» genannt. Findet man in Türkischen Läden.

Zubereitung

  1. Die Zwiebeln halbieren und in Streifen schneiden. Die Knoblauchzehen pressen. Zwiebeln und Knoblauch bei kleiner Hitze mit einer Zimtstange andünsten.
  2. Sobald die Zwiebeln hellbraun sind alle Gewürze dazu geben. Schnell mit den Zwiebeln mischen.
  3. Wasser und Bouillonwürfel in den Topf geben. Hier kann man auch den «grossen Couscous» miteinmischen, dazu braucht es aber etwa 200 ml Wasser mehr.
  4. Wenn die Couscous-Kugeln weich sind, ist die Suppe bereit und kann mit Brot serviert werden.

Aus A point vom 25.11.2016 11:40 Uhr

