Rezept - Maiscrème-Suppe mit Butter-Popcorn

Ein paar Büchsen Süssmais im Vorrat zu haben ist keine schlechte Idee. Unverhoffter Besuch oder eine Heisshunger-Attacke vor leerem Kühlschrank – die Maiscrème-Suppe aus Büchsenmais rettet Sie.