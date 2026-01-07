Rezept Maiscrème-Suppe mit Butter-Popcorn

Rezept für Maiscrème-Suppe mit Butter-Popcorn
Zutaten (für 3-4 Personen)
- 1 mittlere Zwiebel, in feine Streifen geschnitten
- 1 EL Bratbutter, plus etwas mehr fürs Popcorn
- 2 Büchsen Süss-Mais
- 5 dl Bouillon
- ganz wenig Chilipulver
- nach Belieben Rahm
- Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer zum Abschmecken
- 2 Handvoll Popcorn
Zubereitung
- Die Zwiebel im Bratbutter auf kleinem Feuer langsam anschwitzen. Die Zwiebel darf keine Farbe annehmen.
- Den Büchseninhalt (samt Flüssigkeit) dazu geben und mit Bouillon auffüllen. Alles zusammen ca. 20 Minuten zugedeckt köcheln lassen und dann im Mixer (oder auch mit dem Stabmixer) ganz fein pürieren.
- Das Mais-Püree anschliessend durch ein feines Sieb streichen. Wasser oder etwas Bouillon zugeben, bis die Suppe die gewünschte Konsistenz hat. Mit etwas Rahm verfeinern und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Das Popcorn in etwas Bratbutter anrösten und vor dem Servieren auf die Suppe geben.