Rezept Maiscrème-Suppe mit Butter-Popcorn

Ein paar Büchsen Süssmais im Vorrat zu haben ist keine schlechte Idee. Unverhoffter Besuch oder eine Heisshunger-Attacke vor leerem Kühlschrank – die Maiscrème-Suppe aus Büchsenmais rettet Sie.

Autor: 

07.01.2026, 13:29

Zutaten (für 3-4 Personen)

  • 1 mittlere Zwiebel, in feine Streifen geschnitten
  • 1 EL Bratbutter, plus etwas mehr fürs Popcorn
  • 2 Büchsen Süss-Mais
  • 5 dl Bouillon
  • ganz wenig Chilipulver
  • nach Belieben Rahm
  • Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer zum Abschmecken
  • 2 Handvoll Popcorn

Zubereitung

  1. Die Zwiebel im Bratbutter auf kleinem Feuer langsam anschwitzen. Die Zwiebel darf keine Farbe annehmen.
  2. Den Büchseninhalt (samt Flüssigkeit) dazu geben und mit Bouillon auffüllen. Alles zusammen ca. 20 Minuten zugedeckt köcheln lassen und dann im Mixer (oder auch mit dem Stabmixer) ganz fein pürieren.
  3. Das Mais-Püree anschliessend durch ein feines Sieb streichen. Wasser oder etwas Bouillon zugeben, bis die Suppe die gewünschte Konsistenz hat. Mit etwas Rahm verfeinern und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
  4. Das Popcorn in etwas Bratbutter anrösten und vor dem Servieren auf die Suppe geben.

Rezept als PDF herunterladen

Aus A point vom 10.05.2023 11:40 Uhr

