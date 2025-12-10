 Zum Inhalt springen

Rezept Saftiger Orangen-Mandelkuchen mit Kardamom

Die wichtigsten Zutaten dieses Kuchens sind sonnengereift: Orangen und Mandeln aus Südeuropa. Vereint mit schaumig geschlagenen Eiern und wenig Zucker ergeben sie einen feuchten und aromatischen Kuchen, der von Düften der Orangenblüte im Frühling träumen lässt.

10.12.2025, 11:16

Rezept für Orangen-Mandelkuchen mit Kardamom

Zutaten

  • 2 saftige Bio-Blondorangen (oder Demeter)
  • 200g geriebene Mandeln
  • 100 bis 200g Zucker (je nach Geschmack)
  • 5 Eier
  • 2 Kardamomkapseln oder eine Messerspitze Kardamom-Pulver

Zubereitung

  1. Die Orangen waschen, in einer Pfanne Wasser erhitzen und die Orangen für 45 bis 60 Minuten auf kleinem Feuer weichkochen. Danach etwas abkühlen lassen, vierteln und – wenn vorhanden – die Kerne entfernen. Fein pürieren und auskühlen lassen.
  2. Die geriebenen Mandeln vorsichtig rösten.
  3. Die Eier aufschlagen und gut schaumig rühren. Dann den Zucker dazugeben und weiter rühren, bis eine sehr fluffige Masse entsteht.
  4. Kardamomsamen aus den Kapseln lösen und fein mörsern.
  5. Mandeln, Orangen-Püree und das Kardamompulver darunterziehen.
  6. In einer 24cm Springform bei 160 Grad für rund 40 Minuten backen.

Orangen-Mandelkuchen mit Kardamom

Rezept als PDF herunterladen

A point vom 23.02.2022 11:40 Uhr

