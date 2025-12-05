Inhalt

Rezept - Buttrige Apfel-Galette Diese Galette besticht mit einer besonders intensiven Buttrigkeit und lässt sich in jeder Grösse zubereiten.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Rezept für buttrige Apfel-Galette Zutaten (für zwei Galettes von 30 cm Durchmesser) Mürbeteig 330 g Mehl

100 g Puderzucker

abgeriebene Schale einer halben Zitrone

¼ TL Salz

180 g eiskalte Butter, klein gewürfelt

1 Eigelb

2-3 EL kaltes Wasser

1 EL kalter Wodka Füllung (für eine Galette von 30 cm Durchmesser) 30 g Butter

2 EL Rohrzucker

¼ TL Zimt

350 g säuerliche Äpfel, ungeschält und mit Gehäuse in 3 mm dicke Scheiben geschnitten

1 Eiweiss

wenig Rohrzucker zum Bestreuen

wenig Puderzucker zum Bestreuen der Galette nach dem Backen Zubereitung: Teig zubereiten: Mehl, Puderzucker, Zitronenabrieb und Salz in einer Schüssel mischen. Die kalten Butterwürfel hinzufügen und mit den Fingern oder einem Rührgerät zwischen den Fingern zerreiben, bis eine sandige Konsistenz entsteht. Teig formen: Eigelb, kaltes Wasser und Wodka hinzufügen und schnell untermengen. Den Teig kurz von Hand zu einer homogenen Masse zusammenfügen, dabei nicht kneten. Teig kühlen: Den Teig halbieren und zu zwei dicken Platten formen. Eine Platte in Klarsichtfolie wickeln und mindestens eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. Die andere Platte in den Tiefkühler geben. Butter braun werden lassen: Die Butter in einem kleinen Pfännchen schmelzen und bei schwacher Hitze unter ständigem Rühren haselnussbraun werden lassen. Vom Herd nehmen und zur Seite stellen. Zucker und Zimt mischen: Rohrzucker und Zimt in einer kleinen Schüssel vermengen. Teig ausrollen: Den gekühlten Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche 3 bis 4 mm dick ausrollen. Den ausgerollten Teig auf ein mit Backtrennpapier belegtes Blech legen. Äpfel vorbereiten: Die Apfelscheiben gleichmässig auf dem Teig verteilen, dabei einen Rand von gut 3 cm freilassen. Den Rand nach innen über die Apfelscheiben falten und leicht festdrücken. Galette kühlen: Die Galette für ca. 15 Minuten in den Kühlschrank stellen, damit sie beim Backen die Form behält. Füllen und backen: Die braune Butter über die Äpfel giessen und mit dem Zimtzucker bestreuen. Den Rand der Galette mit Eiweiss bestreichen und mit Rohrzucker bestreuen. Im vorgeheizten Ofen bei 190 Grad ca. 35 Minuten goldbraun backen. Buttrige Apfel-Galette Rezept als PDF herunterladen: Buttrige Apfel-Galette

SRF