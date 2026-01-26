Rezept Original Birchermüesli

Rezept für Original Birchermüesli
Zutaten (für 4 Personen)
- Zwei bis drei kleine Äpfel oder ein grosser Apfel samt Schale und Kerngehäuse
- Ein Löffel Haferflocken zwölf Stunden vorgeweicht in drei Löffel Wasser
- Ein Löffel geriebene Baum- und Haselnüsse sowie Mandeln
- Ein Löffel gezuckerte Kondensmilch
- Honig oder Zucker
- Saft einer halben Zitrone
Zubereitung
- Kurz vor dem Essen die Haferflocken mit Kondensmilch und dem Zitronensaft vermischen.
- Die gewaschenen, ungeschälten Äpfel hineinreiben und alles sofort miteinander vermischen. Wichtig ist, dass die Zubereitung unmittelbar vor dem Essen erfolgt.