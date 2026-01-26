 Zum Inhalt springen

Rezept Original Birchermüesli

Der Zürcher Arzt Maximilian Bircher-Benner erfand um 1900 das Birchermüesli. Hier finden Sie das originale Rezept.

26.01.2026, 16:57

Rezept für Original Birchermüesli

Zutaten (für 4 Personen)

  • Zwei bis drei kleine Äpfel oder ein grosser Apfel samt Schale und Kerngehäuse
  • Ein Löffel Haferflocken zwölf Stunden vorgeweicht in drei Löffel Wasser
  • Ein Löffel geriebene Baum- und Haselnüsse sowie Mandeln
  • Ein Löffel gezuckerte Kondensmilch
  • Honig oder Zucker
  • Saft einer halben Zitrone

Zubereitung

  1. Kurz vor dem Essen die Haferflocken mit Kondensmilch und dem Zitronensaft vermischen.
  2. Die gewaschenen, ungeschälten Äpfel hineinreiben und alles sofort miteinander vermischen. Wichtig ist, dass die Zubereitung unmittelbar vor dem Essen erfolgt.

Rezept als PDF herunterladen

Aus A point vom 09.04.2019 11:40 Uhr

