Rezept Vanille-Porridge mit gerösteten Zwetschgen

Rezept für Vanille-Porridge mit gerösteten Zwetschgen
Für 4 Personen / Zubereitungszeit: ca. 25 Minuten
Zutaten
- 8 Zwetschgen
- 2 EL Quittengelee
- 30 g Nüsse, z.B. Pistazien
- 140 g feine Haferflocken
- 1 Vanillestängel
- 3 dl Milch, Hafer- oder Mandeldrink
- 3 dl Wasser
- 2 Prisen Salz
Zubereitung
- Zwetschen halbieren, Stein entfernen
- Zwetschgen auf der Schnittseite in einer Bratpfanne ohne Öl anbraten. Quittengelee beigeben, Zwetschgen kurz darin schwenken.
- Pfanne vom Herd ziehen.
- Pistazien hacken.
- Haferflocken in einer Pfanne bei mittlerer Hitze etwas anrösten.
- Vanilleschote längs halbieren, Mark herauskratzen.
- Vanilleschote und Mark, Milch, Wasser und Salz zu den Haferflocken geben. Unter gelegentlichem Rühren ca. 8 Minuten köcheln lassen. Nach Belieben mit etwas Quittengelee süssen.
- Zwetschgen auf dem Porridge anrichten und mit gehackten Pistazien servieren.