Teller mit Porridge und Zwetschgen.
Legende: SRF / Anja Steiner

Rezept Vanille-Porridge mit gerösteten Zwetschgen

Wer seinen Haferbrei zum Frühstück aufpeppen möchte, kann das mit Zwetschgen ganz einfach machen.

28.08.2025, 11:10

Rezept für Vanille-Porridge mit gerösteten Zwetschgen

Für 4 Personen / Zubereitungszeit: ca. 25 Minuten

Zutaten

  • 8 Zwetschgen
  • 2 EL Quittengelee
  • 30 g Nüsse, z.B. Pistazien
  • 140 g feine Haferflocken
  • 1 Vanillestängel
  • 3 dl Milch, Hafer- oder Mandeldrink
  • 3 dl Wasser
  • 2 Prisen Salz

Zubereitung

  1. Zwetschen halbieren, Stein entfernen
  2. Zwetschgen auf der Schnittseite in einer Bratpfanne ohne Öl anbraten. Quittengelee beigeben, Zwetschgen kurz darin schwenken.
  3. Pfanne vom Herd ziehen.
  4. Pistazien hacken.
  5. Haferflocken in einer Pfanne bei mittlerer Hitze etwas anrösten.
  6. Vanilleschote längs halbieren, Mark herauskratzen.
  7. Vanilleschote und Mark, Milch, Wasser und Salz zu den Haferflocken geben. Unter gelegentlichem Rühren ca. 8 Minuten köcheln lassen. Nach Belieben mit etwas Quittengelee süssen.
  8. Zwetschgen auf dem Porridge anrichten und mit gehackten Pistazien servieren.

Rezept als PDF herunterladen:

Vanille-Porridge mit gerösteten Zwetschgen

