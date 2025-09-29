 Zum Inhalt springen

Rezept Pearl-Couscous mit Kürbis und Spinat

Sommerlicher Couscous trifft herbstlichen Kürbis – orientalisch gewürzt mit Ras el Hanout, Sumach & Zitrone.

29.09.2025, 14:12

Zutaten (für 4 Personen)

  • 250 g Pearl-Couscous
  • 800 g Kürbis, gerüstet und in kleine Würfel geschnitten (ca. 1,5 cm Kantenlänge)
  • 3 Handvoll frischer Spinat
  • 2 Zwiebeln, in feine Streifen geschnitten
  • 1 Knoblauchzehe, geschält und gequetscht
  • etwas getrockneter Chili
  • 2 EL Olivenöl
  • ¼ TL Ras el Hanout (Gewürz)
  • ¼ TL Sumach (Gewürz)
  • Zitronensaft
  • Abrieb einer halben Bio-Zitrone
  • Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung:

  1. Zwiebeln, Knoblauch und Chili in einem grossen Topf mit Olivenöl anschwitzen, bis die Zwiebeln glasig sind.
  2. Den Kürbis hinzufügen, mit Salz würzen und auf mittlerer Hitze anbraten, bis der Kürbis gar ist und etwas Farbe angenommen hat.
  3. Mit Ras el Hanout und Sumach würzen und gut vermischen.
  4. Den frischen Spinat dazugeben und kurz zusammenfallen lassen.
  5. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
  6. Den Pearl-Couscous nach den Angaben auf der Packung zubereiten und anschliessend unter das Gemüse mischen.
  7. Nach und nach Zitronensaft und Zitronenabrieb zugeben und alles gut vermengen.
  8. Bei Bedarf nochmals mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Rezept als PDF herunterladen:

