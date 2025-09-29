Rezept Pearl-Couscous mit Kürbis und Spinat

Rezept für Pearl-Couscous mit Kürbis und Spinat
Zutaten (für 4 Personen)
- 250 g Pearl-Couscous
- 800 g Kürbis, gerüstet und in kleine Würfel geschnitten (ca. 1,5 cm Kantenlänge)
- 3 Handvoll frischer Spinat
- 2 Zwiebeln, in feine Streifen geschnitten
- 1 Knoblauchzehe, geschält und gequetscht
- etwas getrockneter Chili
- 2 EL Olivenöl
- ¼ TL Ras el Hanout (Gewürz)
- ¼ TL Sumach (Gewürz)
- Zitronensaft
- Abrieb einer halben Bio-Zitrone
- Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle
Zubereitung:
- Zwiebeln, Knoblauch und Chili in einem grossen Topf mit Olivenöl anschwitzen, bis die Zwiebeln glasig sind.
- Den Kürbis hinzufügen, mit Salz würzen und auf mittlerer Hitze anbraten, bis der Kürbis gar ist und etwas Farbe angenommen hat.
- Mit Ras el Hanout und Sumach würzen und gut vermischen.
- Den frischen Spinat dazugeben und kurz zusammenfallen lassen.
- Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Den Pearl-Couscous nach den Angaben auf der Packung zubereiten und anschliessend unter das Gemüse mischen.
- Nach und nach Zitronensaft und Zitronenabrieb zugeben und alles gut vermengen.
- Bei Bedarf nochmals mit Salz und Pfeffer abschmecken.