Rezept - Delicata-Kürbis aus dem Ofen Ein blitzschnelles Kürbisrezept. Gerade mal fünf Minuten dauert die Vorbereitung für den Delicata-Kürbis aus dem Ofen.

Rezept für Delicata-Kürbis aus dem Ofen Zutaten (für 4 Personen) 1 kleiner Kürbis (z.B. «Delicata»)

80 g weiche Butter (oder für die vegane Variante: 6 bis 8 EL Olivenöl)

1/4 TL Salz

nach Belieben gehackte Knoblauchzehen

nach Belieben gehackter Basilikum Zubereitung: Den Ofen auf 190 Grad vorheizen. Den Kürbis halbieren und die Kerne entfernen. Die weiche Butter oder das Olivenöl mit Salz und den gehackten Knoblauchzehen sowie dem Basilikum vermischen. Die Mischung gleichmässig in die beiden Kürbishälften geben. Die Schnittflächen der Kürbishälften mit etwas Butter oder Öl bestreichen. Die Kürbishälften auf ein Backblech legen und im vorgeheizten Ofen etwa 40 Minuten garen, bis sie weich und leicht gebräunt sind. Tipp: Die Kürbiskerne können im Ofen mit etwas Öl und Salz geröstet werden, bis sie schön angebräunt sind. Delicata-Kürbis aus dem Ofen Rezept als PDF herunterladen: Delicata-Kürbis aus dem Ofen

