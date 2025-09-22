Rezept Delicata-Kürbis aus dem Ofen

Rezept für Delicata-Kürbis aus dem Ofen
Zutaten (für 4 Personen)
- 1 kleiner Kürbis (z.B. «Delicata»)
- 80 g weiche Butter (oder für die vegane Variante: 6 bis 8 EL Olivenöl)
- 1/4 TL Salz
- nach Belieben gehackte Knoblauchzehen
- nach Belieben gehackter Basilikum
Zubereitung:
- Den Ofen auf 190 Grad vorheizen.
- Den Kürbis halbieren und die Kerne entfernen.
- Die weiche Butter oder das Olivenöl mit Salz und den gehackten Knoblauchzehen sowie dem Basilikum vermischen.
- Die Mischung gleichmässig in die beiden Kürbishälften geben.
- Die Schnittflächen der Kürbishälften mit etwas Butter oder Öl bestreichen.
- Die Kürbishälften auf ein Backblech legen und im vorgeheizten Ofen etwa 40 Minuten garen, bis sie weich und leicht gebräunt sind.
Tipp:
Die Kürbiskerne können im Ofen mit etwas Öl und Salz geröstet werden, bis sie schön angebräunt sind.