Rezept Delicata-Kürbis aus dem Ofen

Ein blitzschnelles Kürbisrezept. Gerade mal fünf Minuten dauert die Vorbereitung für den Delicata-Kürbis aus dem Ofen.

22.09.2025, 12:23

Zutaten (für 4 Personen)

  • 1 kleiner Kürbis (z.B. «Delicata»)
  • 80 g weiche Butter (oder für die vegane Variante: 6 bis 8 EL Olivenöl)
  • 1/4 TL Salz
  • nach Belieben gehackte Knoblauchzehen
  • nach Belieben gehackter Basilikum

Zubereitung:

  1. Den Ofen auf 190 Grad vorheizen.
  2. Den Kürbis halbieren und die Kerne entfernen.
  3. Die weiche Butter oder das Olivenöl mit Salz und den gehackten Knoblauchzehen sowie dem Basilikum vermischen.
  4. Die Mischung gleichmässig in die beiden Kürbishälften geben.
  5. Die Schnittflächen der Kürbishälften mit etwas Butter oder Öl bestreichen.
  6. Die Kürbishälften auf ein Backblech legen und im vorgeheizten Ofen etwa 40 Minuten garen, bis sie weich und leicht gebräunt sind.

Tipp:

Die Kürbiskerne können im Ofen mit etwas Öl und Salz geröstet werden, bis sie schön angebräunt sind.

Rezept als PDF herunterladen:

