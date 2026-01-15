Rezept Persisches Safran-Eis (Bastani Sonati)

Rezept für Persisches Safran-Eis (Bastani Sonati)
Zutaten (für 4 Personen)
- 100mg Safranfäden (1 Prise)
- 3dl Vollmilch
- 3dl Vollrahm
- 120g Zucker
- 2 Eigelbe
- 1 Prise Salz
Zubereitung
- Ein kleines Tablett mit Klarsichtfolie belegen und 1 dl Schlagrahm dünn (circa 2mm) darauf verteilen und einfrieren.
- Den Safran in einem Steinmörser zerstossen, dann circa 2 EL Milch dazugeben und 15 Minuten stehen lassen oder die Safranfäden am Vorabend in lauwarme Milch einlegen und über Nacht im Kühlschrank stehen lassen.
- Die Eigelbe mit dem Zucker schaumig schlagen bis die Masse hellgelb ist.
- Die Milch in einer Pfanne erwärmen (nicht aufkochen) und die Safranmilch aus dem Mörser dazugeben, den Mörser allenfalls nachspülen.
- Unter ständigem Rühren die Safranmilch unter die Eimasse ziehen.
- Die Masse in einer Pfanne vorsichtig binden, das heisst unter ständigem Rühren mit einer Holzkelle und auf kleinstem Feuer «zur Rose abziehen»: Wenn man auf die Kelle bläst, bilden sich Ringe, die an eine Rose erinnern. Dann ist die Masse ausreichend eingedickt. Vorsicht: Die Masse darf nicht kochen, sonst gerinnt das Eigelb.
- Masse in eine Schüssel geben und im Eisbad unter Rühren abkühlen.
- Verbleibende 2dl Schlagrahm leicht aufschlagen und unter die Masse ziehen. 1 Prise Salz dazugeben.
- Kalte Masse in die Eismaschine geben oder in das Gefrierfach stellen. Im Gefrierfach regelmässig rausnehmen und wieder gut umrühren. Gegen Ende die klein zerbrochenen gefrorenen Schlagrahmstückchen unterziehen.
- Beim Servieren die Eiskugel mit Safranfäden und grob gehackten Pistazien garnieren.
Hinweis: Traditionell wird das Eis mit Salep, einem Pulver aus der Wurzel einer Wildorchidee gebunden. Wir ersetzen Salep durch Eigelb.