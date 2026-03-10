Rezept Pulled Pork mit selbstgemachter Barbecue-Sauce

Rezept für Pulled Pork mit Barbecue-Sauce
Für 4 Personen.
Zutaten
- 1 kg Schwein vom Hals (mit Fleisch vom Wollschwein wird das Gericht besonders gut)
- 2 Zwiebeln, gehackt
- 5 Knoblauchzehen, gehackt
- 2 dl Bouillon
- 6 EL selbstgemachte Barbecue-Sauce
- wenig Olivenöl
Zum Würzen des Fleisches
- grobkörniger Senf
- Paprika
- grob gemahlener schwarzer Pfeffer aus der Mühle
- Salz
Für die Barbecue-Sauce (ergibt ca. 1.5 dl Sauce)
- 1 Zwiebel, fein gehackt
- 2 Knoblauchzehen, fein gehackt
- 1 Lorbeerblatt
- ½ TL schwarze Pfefferkörner
- 2 TL Koriandersamen
- 1 TL Oregano, getrocknet
- 1 TL Senfkörner
- wenig Olivenöl
- 1 dl scharfe Chili-Sauce
- 0.75 dl Apfelessig
- 120 g Rohrohrzucker
Nach Belieben
- Burger-Buns, Fladenbrote oder Wraps zum Füllen
- Coleslaw oder andere frische Toppings
Zubereitung
Barbecue-Sauce
- Zwiebel, Knoblauch, Lorbeerblatt und die Gewürze in wenig Olivenöl anbraten. Zwiebel und Knoblauch dürfen dabei aber keine Farbe annehmen.
- Dann Chili-Sauce, Apfelessig und Rohrohrzucker gut mischen und zu den übrigen Zutaten geben. Alles zusammen gut 20 Minuten auf kleiner Flammen köcheln lassen und dabei ab und zu umrühren.
- Dann die Barbecue-Sauce durch ein feines Sieb in ein sauberes Glas giessen. Gut verschliessen
Pulled Pork
- Das Fleisch mit Haushaltpapier gut trocken tupfen und dann mit den Würz-Zutaten einreiben.
- Wenig Olivenöl in einen Bräter geben. Das Fleisch in den Bräter legen und Zwiebeln und Knoblauch rund um das Fleisch verteilen. Die selbstgemachte Barbecue-Sauce und Bouillon mischen und über das Fleisch giessen.
- Den Bräter mit einem Deckel schliessen und für 5 Stunden in den auf 125 Grad vorgeheizten Ofen schieben. Anschliessend lässt sich das Fleisch mit einer Gabel in kleine Stücke reissen.
- Das Fleisch nach Belieben mit der Flüssigkeit im Bräter mischen und Brötchen, Fladenbrote oder Wraps damit füllen. Wer mag gibt noch Coleslaw (Salat aus feingeschnittenen Weisskohl und Rüebli) dazu.