Rezept Pulled Pork mit selbstgemachter Barbecue-Sauce

Für Pulled Pork kocht das verwendete Stück vom «Säuli»-Hals fünf Stunden vor sich hin und sorgt dann am Tisch mit Garantie für Begeisterung. Die selbstgemachte BBQ-Sauce verleiht ordentlich Würze.

10.03.2026, 13:34

Für 4 Personen.

Zutaten

  • 1 kg Schwein vom Hals (mit Fleisch vom Wollschwein wird das Gericht besonders gut)
  • 2 Zwiebeln, gehackt
  • 5 Knoblauchzehen, gehackt
  • 2 dl Bouillon
  • 6 EL selbstgemachte Barbecue-Sauce
  • wenig Olivenöl

Zum Würzen des Fleisches

  • grobkörniger Senf
  • Paprika
  • grob gemahlener schwarzer Pfeffer aus der Mühle
  • Salz

Für die Barbecue-Sauce (ergibt ca. 1.5 dl Sauce)

  • 1 Zwiebel, fein gehackt
  • 2 Knoblauchzehen, fein gehackt
  • 1 Lorbeerblatt
  • ½ TL schwarze Pfefferkörner
  • 2 TL Koriandersamen
  • 1 TL Oregano, getrocknet
  • 1 TL Senfkörner
  • wenig Olivenöl
  • 1 dl scharfe Chili-Sauce
  • 0.75 dl Apfelessig
  • 120 g Rohrohrzucker

Nach Belieben

  • Burger-Buns, Fladenbrote oder Wraps zum Füllen
  • Coleslaw oder andere frische Toppings

Zubereitung

Barbecue-Sauce

  1. Zwiebel, Knoblauch, Lorbeerblatt und die Gewürze in wenig Olivenöl anbraten. Zwiebel und Knoblauch dürfen dabei aber keine Farbe annehmen.
  2. Dann Chili-Sauce, Apfelessig und Rohrohrzucker gut mischen und zu den übrigen Zutaten geben. Alles zusammen gut 20 Minuten auf kleiner Flammen köcheln lassen und dabei ab und zu umrühren.
  3. Dann die Barbecue-Sauce durch ein feines Sieb in ein sauberes Glas giessen. Gut verschliessen

Pulled Pork

  1. Das Fleisch mit Haushaltpapier gut trocken tupfen und dann mit den Würz-Zutaten einreiben.
  2. Wenig Olivenöl in einen Bräter geben. Das Fleisch in den Bräter legen und Zwiebeln und Knoblauch rund um das Fleisch verteilen. Die selbstgemachte Barbecue-Sauce und Bouillon mischen und über das Fleisch giessen.
  3. Den Bräter mit einem Deckel schliessen und für 5 Stunden in den auf 125 Grad vorgeheizten Ofen schieben. Anschliessend lässt sich das Fleisch mit einer Gabel in kleine Stücke reissen.
  4. Das Fleisch nach Belieben mit der Flüssigkeit im Bräter mischen und Brötchen, Fladenbrote oder Wraps damit füllen. Wer mag gibt noch Coleslaw (Salat aus feingeschnittenen Weisskohl und Rüebli) dazu.

Rezept zum Herunterladen

Pulled Pork mit Barbecue-Sauce

A point vom 02.02.2021 11:40 Uhr ; 

