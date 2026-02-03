Inhalt

Rezept - Kartoffelschnitze aus dem Ofen Wedges sind schnell gemacht. Kartoffeln schälen, in Schnitze schneiden, kurz ins Wasser legen und dann mit dem Fett Ihrer Wahl im Ofen goldgelb backen. Salzen und geniessen! Lassen Sie es sich gesagt sein: so einfach kommen Sie nicht alle Tage zu was derart Feinem. Autor: SRF

Rezept für Kartoffelschnitze aus dem Ofen Zutaten (für 4 Personen) 800 g eher kleinere festkochende Kartoffeln

Olivenöl

Salz

etwas frischer Rosmarin Zubereitung Den Ofen auf 200 Grad vorheizen. Die Kartoffeln schälen und he nach Grösse längs in vier oder sechs Schnitze schneiden. Die Kartoffelschnitze ein paar wenige Minuten wässern. Dann das Wasser abgiessen und die Kartoffeln gut trockentupfen. Die Kartoffelschnitze in eine Schüssel geben, mit Olivenöl beträufeln und grosszügig salzen. Mit den Händen mischen, bis alle Kartoffelschnitze rundum mit einem Ölfilm überzogen sind. Die Kartoffeln zusammen mit dem Rosmarin auf ein mit einem Backpapier ausgelegtes Blech geben und so verteilen, dass sie auf der abgerundeten Seite stehen (wie Schiffchen) und sich gegenseitig möglichst nicht berühren. Das Blech für gut 25 Minuten in den vorgeheizten Ofen schieben, oder mindestens so lange im Ofen braten, bis die Kartoffeln knusprig und goldgelb gebacken und innen ganz weich sind. Tipp: Wedges passen nicht nur als Beilage zu Fleisch. Sie sind auch als «Solotänzer» auf Ihrem Tisch eine Wucht. Na ja, wenn es denn sein muss, allenfalls noch in Begleitung von etwas Gemüse oder Salat. Wedges (Kartoffelschnitze) aus dem Ofen Rezept als PDF herunterladen Kartoffelschnitze aus dem Ofen

