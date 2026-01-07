 Zum Inhalt springen

Rezept Klassische Pommes frites – perfekt knusprig

Wie werden Pommes frites so richtig knusprig? Wir haben das Rezept.

07.01.2026, 11:35

Rezept für klassische Pommes frites

Zutaten (für 4 Personen)

  • 1 Kg Kartoffeln (Meinungen gehen auseinander, probieren Sie es mit mehligkochenden)
  • Öl zum Frittieren (Meinungen gehen auseinander, probieren sie es mit Pflanzenöl)
  • 1 TL Salz

Zubereitung

  1. Kartoffeln schälen und in Stäbchen schneiden. Sie sollten alle zirka 1 cm dick sein und mehr oder weniger gleich lang.
  2. Die Kartoffelstäbchen sehr gut in fliessendem, kaltem Wasser abspülen. Danach sehr gut in einem Küchentuch trocknen.
  3. Die Stäbchen bei 160 Grad schrittweise 3 Minuten vorfrittieren. Auf einem Netzgitter auslegen, abtropfen lassen und auskühlen.
  4. Danach nochmals schrittweise die Kartoffeln bei 190 Grad für 3 Minuten knusprig frittieren. Wenn Sie die Acrylamid-Belastung klein halten möchten, überschreiten Sie die Öltemperatur von 170 Grad nicht.
  5. Die Pommes in einer Schüssel mit Küchenpapier abtrocknen und würzen mit Salz.

Klassische Pommes frites – perfekt knusprig

Aus A point vom 20.05.2024 11:40 Uhr

