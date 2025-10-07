 Zum Inhalt springen

Rezept Randen mit Burrata

Frisch geerntet und voller Aroma: Junge Randen, kaum grösser als Golfbälle, werden mit Blättern und Ingwer zum Star Ihres Herbstmenüs.

07.10.2025, 14:14

Rezept für Randen mit Burrata

Zutaten (für 4 Personen)

  • 4 Burrata
  • 4 Bund Babyranden mit Kraut oder 500 g normalgrosse Randen mit Kraut
  • Saft von 2 Orangen
  • 1 EL Rohzucker
  • Ingwer (evtl. frischer Schweizer Ingwer)
  • Salz, Pfeffer
  • Olivenöl

Zubereitung:

  1. Die Blätter der Randen waschen und kurz im Salzwasser blanchieren. Anschliessend in kaltem Wasser abschrecken und beiseite stellen.
  2. Die Randen ungeschält in kleine Würfel schneiden, mit einer Seitenlänge von circa 1,5 cm.
  3. In einer Bratpfanne etwas Olivenöl erhitzen. Die Randenwürfel mit dem Rohzucker kurz anziehen lassen.
  4. Mit dem Orangensaft ablöschen und die Randen weichschmoren.
  5. Gegen Ende der Garzeit die Randenstiele dazugeben und zum Schluss auch die Blätter kurz aufwärmen.
  6. Mit Salz, Pfeffer und frisch geriebenem Ingwer abschmecken.
  7. Das Randengemüse auf die Teller verteilen und die Burrata daraufsetzen.
Randen mit Burrata

Rezept als PDF herunterladen:

