Rezept Randen mit Burrata

Rezept für Randen mit Burrata
Zutaten (für 4 Personen)
- 4 Burrata
- 4 Bund Babyranden mit Kraut oder 500 g normalgrosse Randen mit Kraut
- Saft von 2 Orangen
- 1 EL Rohzucker
- Ingwer (evtl. frischer Schweizer Ingwer)
- Salz, Pfeffer
- Olivenöl
Zubereitung:
- Die Blätter der Randen waschen und kurz im Salzwasser blanchieren. Anschliessend in kaltem Wasser abschrecken und beiseite stellen.
- Die Randen ungeschält in kleine Würfel schneiden, mit einer Seitenlänge von circa 1,5 cm.
- In einer Bratpfanne etwas Olivenöl erhitzen. Die Randenwürfel mit dem Rohzucker kurz anziehen lassen.
- Mit dem Orangensaft ablöschen und die Randen weichschmoren.
- Gegen Ende der Garzeit die Randenstiele dazugeben und zum Schluss auch die Blätter kurz aufwärmen.
- Mit Salz, Pfeffer und frisch geriebenem Ingwer abschmecken.
- Das Randengemüse auf die Teller verteilen und die Burrata daraufsetzen.