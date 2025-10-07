Rezept Zwiebelgratin mit Sbrinz und Thymian

Rezept für Zwiebelgratin mit Sbrinz und Thymian
Zutaten (für 4 Personen)
- 8 mittlere Zwiebeln
- 1 Lorbeerblatt
- 5 schwarze Pfefferkörner
- 1 dl Doppelrahm
- 2 dl Vollrahm
- 1 grosse Handvoll frisch geriebenen Sbrinz
- ½ TL getrockneter Thymian
- Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle
Zubereitung:
- Den Ofen auf 200 Grad vorheizen.
- Die Zwiebeln schälen und den Wurzelbereich nicht abschneiden, damit die Zwiebeln beim Kochen nicht auseinanderfallen.
- Die Zwiebeln zusammen mit dem Lorbeerblatt und den Pfefferkörnern in Salzwasser weichkochen. Dies dauert je nach Grösse der Zwiebeln etwa 25 Minuten.
- Das Wasser abgiessen und die Zwiebeln vorsichtig längs halbieren. Den Wurzelbereich gegebenenfalls etwas wegschneiden, aber darauf achten, dass die Zwiebeln nicht auseinanderfallen.
- Die Zwiebelhälften gut abtropfen lassen.
- Die Zwiebelhälften mit der Schnittfläche nach unten in eine feuerfeste Form legen.
- Doppelrahm und Vollrahm mischen, den frisch geriebenen Sbrinz und den Thymian hinzufügen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Den Rahm über die Zwiebeln giessen und das Gratin bei 200 Grad für etwa eine halbe Stunde in den Ofen schieben, bis die Zwiebeln goldbraun überbacken sind.