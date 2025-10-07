 Zum Inhalt springen

Rezept Zwiebelgratin mit Sbrinz und Thymian

Zwiebelgratin deluxe: Mit Rahm, Doppelrahm und Sbrinz zaubern Sie ein herbstliches Gericht, das die Zwiebel ins Rampenlicht stellt.

07.10.2025, 14:14

Zutaten (für 4 Personen)

  • 8 mittlere Zwiebeln
  • 1 Lorbeerblatt
  • 5 schwarze Pfefferkörner
  • 1 dl Doppelrahm
  • 2 dl Vollrahm
  • 1 grosse Handvoll frisch geriebenen Sbrinz
  • ½ TL getrockneter Thymian
  • Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung:

  1. Den Ofen auf 200 Grad vorheizen.
  2. Die Zwiebeln schälen und den Wurzelbereich nicht abschneiden, damit die Zwiebeln beim Kochen nicht auseinanderfallen.
  3. Die Zwiebeln zusammen mit dem Lorbeerblatt und den Pfefferkörnern in Salzwasser weichkochen. Dies dauert je nach Grösse der Zwiebeln etwa 25 Minuten.
  4. Das Wasser abgiessen und die Zwiebeln vorsichtig längs halbieren. Den Wurzelbereich gegebenenfalls etwas wegschneiden, aber darauf achten, dass die Zwiebeln nicht auseinanderfallen.
  5. Die Zwiebelhälften gut abtropfen lassen.
  6. Die Zwiebelhälften mit der Schnittfläche nach unten in eine feuerfeste Form legen.
  7. Doppelrahm und Vollrahm mischen, den frisch geriebenen Sbrinz und den Thymian hinzufügen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
  8. Den Rahm über die Zwiebeln giessen und das Gratin bei 200 Grad für etwa eine halbe Stunde in den Ofen schieben, bis die Zwiebeln goldbraun überbacken sind.
Rezept als PDF herunterladen:

