Legende: Frischer, cremiger Ackerbohnen-Hummus Esther Kern

Rezept - Ackerbohnen-Hummus Eine frische, regionale Variante des Klassikers Hummus. Perfekt, um ihn mit (Fladen-)Brot oder im Sandwich zu geniessen. Autor: SRF

Rezept für Ackerbohnen-Hummus Zutaten 100 g Ackerbohnen-Mehl

300 g Wasser

80 g Tahini

30 g Zitronensaft

1 Knoblauchzehe, fein geschnitten

1/2 TL Miso

6 g Kräutermeersalz

Den Backofen auf 130 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Das Bergackerbohnen-Mehl auf einem sauberen Blech ausbreiten. Im vorgeheizten Ofen 5 Minuten rösten, dann auskühlen lassen und sieben. Das Wasser aufkochen und in eine Schüssel giessen. Das geröstete Bergackerbohnen-Mehl nach und nach mit einem Schwingbesen einrühren, bis die Masse schön glatt ist. Mit Klarsichtfolie abdecken und 30 Minuten quellen lassen. Die Bohnenmasse mit Tahini, Zitronensaft, Knoblauch, Miso und Kräutermeersalz pürieren. Falls ein Thermomix verwendet wird, Stufe 4–5 wählen. Zum Schluss das Rapsöl untermixen, bis der Hummus glatt ist. Bei Bedarf etwas Wasser einrühren. So wird der Humus geschmeidiger. Tipp: Mit Fladenbrot servieren oder zusammen mit Sprossen und Kräutern in Sandwiches füllen.

Radio SRF 1, «A point» vom 06.02.2026, 11:40 Uhr