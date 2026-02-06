Rezept für Ackerbohnen-Hummus
Zutaten
- 100 g Ackerbohnen-Mehl
- 300 g Wasser
- 80 g Tahini
- 30 g Zitronensaft
- 1 Knoblauchzehe, fein geschnitten
- 1/2 TL Miso
- 6 g Kräutermeersalz
- 40 g kaltgepresstes Rapsöl
Zubereitung
- Den Backofen auf 130 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.
- Das Bergackerbohnen-Mehl auf einem sauberen Blech ausbreiten.
- Im vorgeheizten Ofen 5 Minuten rösten, dann auskühlen lassen und sieben.
- Das Wasser aufkochen und in eine Schüssel giessen. Das geröstete Bergackerbohnen-Mehl nach und nach mit einem Schwingbesen einrühren, bis die Masse schön glatt ist.
- Mit Klarsichtfolie abdecken und 30 Minuten quellen lassen.
- Die Bohnenmasse mit Tahini, Zitronensaft, Knoblauch, Miso und Kräutermeersalz pürieren. Falls ein Thermomix verwendet wird, Stufe 4–5 wählen.
- Zum Schluss das Rapsöl untermixen, bis der Hummus glatt ist. Bei Bedarf etwas Wasser einrühren. So wird der Humus geschmeidiger.
Tipp: Mit Fladenbrot servieren oder zusammen mit Sprossen und Kräutern in Sandwiches füllen.