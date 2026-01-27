Rezept - Apéro-Nüsse mit Suchtpotenzial

Gehören Sie zu denjenigen, die beim Apéro nur schwer die Finger von Nüssli und Chips lassen können? Na, dann dürften wir Ihnen dieses Rezept eigentlich gar nicht verraten. Die scharf-süss-salzig und knusprige Mischung hat nämlich enormes Suchtpotenzial.