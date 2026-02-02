 Zum Inhalt springen

Rezept Randenhummus

Aus Rande lässt sich ganz schön viel machen. Hummus zum Beispiel. Da gibt man einfach etwas gekochte Rande zu den Kichererbsen, mixt, würzt und schmeckt den Hummus wie gewohnt ab.

02.02.2026, 14:47

Zutaten

  • 250 g gekochte rote Rande, klein gewürfelt
  • 400 g gekochte Kichererbsen (auch aus der Büchse, Wasser abgiessen und die Kichererbsen unter fliessendem Wasser spülen)
  • 2 – 3 EL Tahini
  • etwas Olivenöl
  • Zitronensaft
  • ½ bis 1 Knoblauchzehe, gepresst
  • Kreuzkümmel, gemahlen
  • Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

  1. Rande und Kichererbsen im Cutter oder mit dem Mixer pürieren.
  2. Tahini, Olivenöl und Zitronensaft zugeben.
  3. Den Knoblauch dazugeben und alles gut mischen.
  4. Den Randenhummus mit Kreuzkümmel (vorsichtig zugeben), Salz und Pfeffer gut abschmecken.

Tipp: Mit Fladenbrot servieren oder zusammen mit Sprossen und Kräutern in Sandwiches füllen.

