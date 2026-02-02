Rezept Randenhummus

Rezept für Randenhummus
Zutaten
- 250 g gekochte rote Rande, klein gewürfelt
- 400 g gekochte Kichererbsen (auch aus der Büchse, Wasser abgiessen und die Kichererbsen unter fliessendem Wasser spülen)
- 2 – 3 EL Tahini
- etwas Olivenöl
- Zitronensaft
- ½ bis 1 Knoblauchzehe, gepresst
- Kreuzkümmel, gemahlen
- Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle
Zubereitung
- Rande und Kichererbsen im Cutter oder mit dem Mixer pürieren.
- Tahini, Olivenöl und Zitronensaft zugeben.
- Den Knoblauch dazugeben und alles gut mischen.
- Den Randenhummus mit Kreuzkümmel (vorsichtig zugeben), Salz und Pfeffer gut abschmecken.
Tipp: Mit Fladenbrot servieren oder zusammen mit Sprossen und Kräutern in Sandwiches füllen.