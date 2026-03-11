Rezept - Reis kochen: Basmati, Jasmin und Sushi-Reis perfekt zubereiten

Haben Sie sich auch schon gefragt, weshalb der Reis bei Ihnen zu Hause nie ganz so perfekt gekocht auf den Tisch kommt, wie in Ihrem asiatischen Stammlokal? Mit dieser Anleitung gelingen Basmati, Jasmin und Sushi-Reis sicher.