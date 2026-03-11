 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Rezept Reis kochen: Basmati, Jasmin und Sushi-Reis perfekt zubereiten

Haben Sie sich auch schon gefragt, weshalb der Reis bei Ihnen zu Hause nie ganz so perfekt gekocht auf den Tisch kommt, wie in Ihrem asiatischen Stammlokal? Mit dieser Anleitung gelingen Basmati, Jasmin und Sushi-Reis sicher.

11.03.2026, 12:05

Teilen

Rezept für Reis kochen

Zutaten für 4 Personen

  • 300 g Reis (Sushi-Reis, Basmati oder Jasmin)
  • 460 ml Wasser
  • 1 knapper KL Salz

Zubereitung

  1. Den Reis unter fliessendem Wasser gut spülen.
  2. Reis, Salz und Wasser in eine Pfanne geben und kurz umrühren.
  3. Das Wasser zum Kochen bringen. Sobald das Wasser kocht, die Pfanne sofort mit dem Deckel gut verschliessen und die Hitze auf das Minimum reduzieren.
  4. Den Reis jetzt 15 Min. auf ganz kleiner Hitze köcheln lassen und dabei den Deckel nie von der Pfanne nehmen.
  5. Nach genau 15 Min. die Pfanne vom Herd nehmen. Den Pfannendeckel kurz anheben und die Pfanne mit einem Tuch bedecken. Den Deckel sofort wieder aufsetzen. Den Reis 10 Min. ruhen lassen.

Rezept zum Herunterladen

Reis kochen

A point vom 10.08.2017 11:40 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)