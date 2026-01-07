Inhalt

Rezept - Gegarter Lachs mit Soja-Limetten-Sauce Für Abwechslung in der Lunchbox empfiehlt SRF 1-Hobbykoch Mark Frederick Chapman eine zarte Lachstranche an einer asiatischen Soja-Limetten-Sauce. Autor: Mark Frederick Chapman

Rezept für Lachs mit Soja-Limetten-Sauce Zutaten (für 1 Personen) 200 g frischer Lachs

1½ EL Sojasauce

1 EL Limettensaft

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

½ Zwiebel, fein gehackt

1 Stück Ingwer, fein gehackt

1 kleine Chili-Schote (optional)

3-4 EL Wasser

1 TL Honig

Pflanzenöl zum anbraten

In einer Bratpfanne auf niederer Hitze die Zwiebel, Knoblauch, Ingwer und Chili-Schote in etwas Pflanzenöl andünsten. Sojasauce, Limettensaft, Wasser und Honig hinzugeben und alles gut mischen. Die Lachstranche in die Pfanne geben und je nach Dicke ca. 3-5 Minuten mitdünsten. Die Hitze darf nie zu hoch sein. Den Lachs vorsichtig wenden und von der anderen Seite nochmals 3-5 Minuten garen lassen. Sollte die Sauce zu fest einkochen und dickflüssig werden, kann man sie mit 1-2 Esslöffel Wasser verflüssigen. Die Sauce probieren, sie sollte eine Balance zwischen süss-sauer-salzig-scharf sein. Je nach dem wird mit etwas mehr Sojasauce oder Limettensaft, Salz, Peffer und Honig abgeschmeckt. Tipp: Dazu passt gedämpfter Brokkoli und Reis. Nach dem Kochen das Essen unbedingt im Kühlschrank aufbewahren.

Aus A point vom 02.02.2024