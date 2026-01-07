 Zum Inhalt springen

Rezept Gegarter Lachs mit Soja-Limetten-Sauce

Für Abwechslung in der Lunchbox empfiehlt SRF 1-Hobbykoch Mark Frederick Chapman eine zarte Lachstranche an einer asiatischen Soja-Limetten-Sauce.

07.01.2026, 13:59

Zutaten (für 1 Personen)

  • 200 g frischer Lachs
  • 1½ EL Sojasauce
  • 1 EL Limettensaft
  • 1 Knoblauchzehe, fein gehackt
  • ½ Zwiebel, fein gehackt
  • 1 Stück Ingwer, fein gehackt
  • 1 kleine Chili-Schote (optional)
  • 3-4 EL Wasser
  • 1 TL Honig
  • Pflanzenöl zum anbraten
  • Salz und Pfeffer zum abschmecken

Zubereitung

  1. In einer Bratpfanne auf niederer Hitze die Zwiebel, Knoblauch, Ingwer und Chili-Schote in etwas Pflanzenöl andünsten.
  2. Sojasauce, Limettensaft, Wasser und Honig hinzugeben und alles gut mischen. Die Lachstranche in die Pfanne geben und je nach Dicke ca. 3-5 Minuten mitdünsten. Die Hitze darf nie zu hoch sein.
  3. Den Lachs vorsichtig wenden und von der anderen Seite nochmals 3-5 Minuten garen lassen. Sollte die Sauce zu fest einkochen und dickflüssig werden, kann man sie mit 1-2 Esslöffel Wasser verflüssigen. Die Sauce probieren, sie sollte eine Balance zwischen süss-sauer-salzig-scharf sein. Je nach dem wird mit etwas mehr Sojasauce oder Limettensaft, Salz, Peffer und Honig abgeschmeckt.

Tipp: Dazu passt gedämpfter Brokkoli und Reis. Nach dem Kochen das Essen unbedingt im Kühlschrank aufbewahren.

Aus A point vom 02.02.2024

