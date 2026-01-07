Rezept Gegarter Lachs mit Soja-Limetten-Sauce

Rezept für Lachs mit Soja-Limetten-Sauce
Zutaten (für 1 Personen)
- 200 g frischer Lachs
- 1½ EL Sojasauce
- 1 EL Limettensaft
- 1 Knoblauchzehe, fein gehackt
- ½ Zwiebel, fein gehackt
- 1 Stück Ingwer, fein gehackt
- 1 kleine Chili-Schote (optional)
- 3-4 EL Wasser
- 1 TL Honig
- Pflanzenöl zum anbraten
- Salz und Pfeffer zum abschmecken
Zubereitung
- In einer Bratpfanne auf niederer Hitze die Zwiebel, Knoblauch, Ingwer und Chili-Schote in etwas Pflanzenöl andünsten.
- Sojasauce, Limettensaft, Wasser und Honig hinzugeben und alles gut mischen. Die Lachstranche in die Pfanne geben und je nach Dicke ca. 3-5 Minuten mitdünsten. Die Hitze darf nie zu hoch sein.
- Den Lachs vorsichtig wenden und von der anderen Seite nochmals 3-5 Minuten garen lassen. Sollte die Sauce zu fest einkochen und dickflüssig werden, kann man sie mit 1-2 Esslöffel Wasser verflüssigen. Die Sauce probieren, sie sollte eine Balance zwischen süss-sauer-salzig-scharf sein. Je nach dem wird mit etwas mehr Sojasauce oder Limettensaft, Salz, Peffer und Honig abgeschmeckt.
Tipp: Dazu passt gedämpfter Brokkoli und Reis. Nach dem Kochen das Essen unbedingt im Kühlschrank aufbewahren.