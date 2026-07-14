Rezept für Glasnudelsalat mit geröstetem Tofu und Chili
Zubereitungszeit (Vor- und Zubereitung): 45 Minuten
Autorin: Esther Kern
Personenanzahl/Portion/Menge: für 4 Personen als kleine oder 2 als grosse Portion
Zutatenliste
Tofu
- 400 g Tofu, in 1 cm grosse Würfel geschnitten
- 2 EL neutrales Pflanzenöl
- 2 EL Limettensaft
- ½ TL Salz
- 1 TL Birnendicksaft (optional)
Dressing
- 2 Knoblauchzehen, gerieben
- 2 TL frischer Ingwer, gerieben
- 2 EL Sojasauce
- 4 EL Limettensaft
- 2 EL Sesamöl
Salat
- 200 g Glasnudeln
- 1 grosse Karotte, in feine Streifen geschnitten
- 1/2 EL Pflanzenöl
- 4 Frühlingszwiebeln, fein gehackt
- Frischer Koriander, gehackt
- 1 kleine, rote Chili, in feine Streifen geschnitten
- Salz
Zubereitung
- Für den Tofu den Backofen auf 220 Grad Umluft vorheizen. Den Tofu mit Pflanzenöl, Limettensaft, Salz und Birnendicksaft marinieren. Auf ein mit Backpapier belegtes Blech geben und 12–15 Minuten rösten.
- Für das Dressing alle Zutaten in einer grossen Schüssel mischen. Den gerösteten Tofu dazugeben und marinieren.
- Die Glasnudeln in eine grosse Schüssel geben und mit kochendem Wasser aus dem Wasserkocher übergiessen. 3 Minuten einweichen lassen, bis die Nudeln weich sind. Mit einem Sieb abseihen, mit kaltem Wasser abschrecken und im Sieb abtropfen lassen.
- Die Karottenstreifen mit etwas Öl in einer Pfanne dünsten, bis sie etwas weich sind. Mit den Glasnudeln, den Frühlingszwiebeln und den Tofuwürfeln mischen. Koriander und Chili hinzufügen und alles gut mischen. Nach Belieben abschmecken.