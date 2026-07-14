Rezept - Glasnudelsalat mit geröstetem Tofu und Chili

An heissen Tagen ist ein Glasnudelsalat ein herrlich schönes, kaltes Essen. Schmeckt man mit frischem Chili ab, so ergibt sich eine runde, süss-saure Harmonie mit Schärfe und Säure.

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