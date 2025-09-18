 Zum Inhalt springen

Rezept Kürbis-Torte (Pumpkin Pie)

18.09.2025, 10:03

Rezept für Kürbis-Torte (Pumpkin Pie)

Für eine Kuchenform von 25 cm Durchmesser
Zubereitungszeit: 90 Minuten

Zutaten

  • 1 Kuchenteig/Mürbeteig
  • 600 g Kürbis, in Würfeln
  • 2 dl Rahm
  • 75 g Zucker
  • 1 Prise Salz
  • 1 TL Zimt
  • 1/2 TL Ingwer
  • 1 Prise Kardamom
  • 2 Eier

Zubereitung

  1. Kürbiswürfel im Dampf garen (rund 15 Minuten) und abkühlen lassen.
  2. Kürbis mit Rahm, Zucker, 1 Prise Salz und Gewürzen pürieren.
  3. Eier dazugeben, nochmals kurz mixen.
  4. Kuchenteig auf ein gemehltes Blech (oder mit Backpapier belegtes Blech) geben und einstechen.
  5. Bei 200 Grad 40 Minuten backen.

Tipp

Falls man einen Mürbeteig selbst macht, so wird der Boden knuspriger, wenn man ihn erst blind ausbackt. Es geht aber auch ohne.

Kürbis-Torte (Pumpkin Pie)

Radio SRF 1, 11.40 Uhr, 29.08.2025 ; 

