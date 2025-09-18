Rezept Kürbis-Torte (Pumpkin Pie)

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Rezept für Kürbis-Torte (Pumpkin Pie)

Für eine Kuchenform von 25 cm Durchmesser

Zubereitungszeit: 90 Minuten

Zutaten

1 Kuchenteig/Mürbeteig

600 g Kürbis, in Würfeln

2 dl Rahm

75 g Zucker

1 Prise Salz

1 TL Zimt

1/2 TL Ingwer

1 Prise Kardamom

2 Eier

Zubereitung

Kürbiswürfel im Dampf garen (rund 15 Minuten) und abkühlen lassen. Kürbis mit Rahm, Zucker, 1 Prise Salz und Gewürzen pürieren. Eier dazugeben, nochmals kurz mixen. Kuchenteig auf ein gemehltes Blech (oder mit Backpapier belegtes Blech) geben und einstechen. Bei 200 Grad 40 Minuten backen.

Tipp

Falls man einen Mürbeteig selbst macht, so wird der Boden knuspriger, wenn man ihn erst blind ausbackt. Es geht aber auch ohne.

Rezept als PDF herunterladen