Rezept Kürbis-Torte (Pumpkin Pie)

Rezept für Kürbis-Torte (Pumpkin Pie)
Für eine Kuchenform von 25 cm Durchmesser
Zubereitungszeit: 90 Minuten
Zutaten
- 1 Kuchenteig/Mürbeteig
- 600 g Kürbis, in Würfeln
- 2 dl Rahm
- 75 g Zucker
- 1 Prise Salz
- 1 TL Zimt
- 1/2 TL Ingwer
- 1 Prise Kardamom
- 2 Eier
Zubereitung
- Kürbiswürfel im Dampf garen (rund 15 Minuten) und abkühlen lassen.
- Kürbis mit Rahm, Zucker, 1 Prise Salz und Gewürzen pürieren.
- Eier dazugeben, nochmals kurz mixen.
- Kuchenteig auf ein gemehltes Blech (oder mit Backpapier belegtes Blech) geben und einstechen.
- Bei 200 Grad 40 Minuten backen.
Tipp
Falls man einen Mürbeteig selbst macht, so wird der Boden knuspriger, wenn man ihn erst blind ausbackt. Es geht aber auch ohne.