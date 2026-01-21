Eine traditionelle polnische Mohnfüllung und ein edler Hefeteig machen dieses Rezept aus – es ist aus «Das Polen-Backbuch» von Laurel Kratochvila, das am Deutschen Kochbuchpreis 2025 als bestes Buch für Osteuopäische Küche mit Gold ausgezeichnet wurde.

Das Rezept für die Mohn-Schnecken ergibt 18 bis 20 Stück.

Zuerst werden ein Milchteig und die Mohnfüllung erstellt, dann die Schnecken geformt und gebacken.

Polnischer Milchteig

Zeitplan

Vorteig: 1 h, Kneten: 10 min

Stockgare: 75 min

Stückgare: 2–2½ h

Zutaten für den Vorteig

150 g Weizenmehl Type 405

225 g Vollmilch, zimmerwarm

7 g Trockenbackhefe

10 g Zucker

Zutaten für den Hauptteig

gesamter Vorteig

5 Eigelb

1 TL Vanilleextrakt

350 g Weizenmehl

15 g Zucker

9 g Meersalz

100 g Butter, gewürfelt, zimmerwarm

Zubereitung

Für den Vorteig Mehl, Milch, Hefe und Zucker in der Schüssel der Küchenmaschine glatt verrühren. Den Teig mit einem feuchten Tuch abdecken und 1 Stunde reifen lassen, bis sich die Oberfläche wölbt und eine deutliche Bläschenbildung zu erkennen ist.

Für den Hauptteig Eigelbe und Vanilleextrakt zum Vorteig geben und glatt unterrühren. Mehl, Zucker, Salz und Butter dazugeben und mit eingesetztem Knethaken auf niedriger Stufe mischen, bis die Butter vollständig eingearbeitet ist und keine Mehlnester mehr vorhanden sind. Dann auf mittlerer Stufe 10 Minuten kneten, bis ein glatter, geschmeidiger Teig entstanden ist, der sich von der Schüsselwand löst.

Den Teig mit befeuchteten Händen in eine leicht geölte Schüssel geben und mit der Schwerkraftmethode so lange dehnen und falten, bis eine glatte, straffe Kugel entstanden ist. Dicht mit Frischhaltefolie abdecken und reifen lassen: etwa 75 Minuten bei Raumtemperatur ruhen lassen, bis sich das Teigvolumen knapp verdoppelt hat und der Teig nach leichtem Fingerdruck langsam zurückspringt.

Mohnfüllung mit Orangensaft

Zutaten

250 g gemahlene Mohnsaat* (blau oder weiss)

120 g Zucker

2 EL Honig

100 g Orangensaft

1 EL fein abgeriebene Bio-Orangenschale

200 g Vollmilch

¼ TL gemahlener Zimt

1 Prise Meersalz (optional)

75 g Butter, gewürfelt

1 TL Vanilleextrakt

* Idealerweise mahlt man den Mohn frisch.

Zubereitung

Den Mohn mit Zucker, Honig, Orangensaft und -abrieb, Milch, Zimt und Salz, falls verwendet, in einem Topf sorgfältig mischen. Bei niedriger Hitze aufkochen, dann die Butter zufügen und rühren, bis sie geschmolzen ist. Die Masse etwa 10 Minuten bei niedriger Hitze rühren, bis sie eine dicke, aber streichfähige Konsistenz erreicht hat.

Vom Herd nehmen und den Vanilleextrakt unterrühren. Abkühlen lassen.

Entweder sofort verwenden oder in einen dicht schliessenden Behälter umfüllen und bis zu 1 Woche im Kühlschrank lagern oder bis zu 3 Monate tiefkühlen.

Mohnschnecken formen und backen

Zutaten für die Füllung

1 Portion Mohnmasse (siehe oben)

1 Eiweiss oder etwas Wasser

Zutaten für die Eistreiche

1 Ei

45 g Vollmilch, verquirlt

Zutaten zum Garnieren

240 g Puderzucker

30 – 45 g heisses Wasser oder Vollmilch

Zubereitung

Den Teig wie unten beschrieben zubereiten. Nach der Stockgare in zwei gleich grosse Portionen teilen und jede auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche zu dünnen, etwa 50 × 20 cm grossen Rechtecken ausrollen (mit der langen Seite parallel zur Arbeitsflächenkante).

Die Rechtecke mit je der Hälfte der Mohnmasse bestreichen, dabei an der oberen Längsseite einen gut 2 cm breiten Rand frei lassen. Den Rand mit Eistreiche oder Wasser (als Klebstoff, um die Rolle zu versiegeln) bestreichen.

Die Teigplatten leicht gestrafft von unten her aufrollen, sodass jeweils eine feste Rolle entsteht. Den freien Rand gut andrücken. Die Rollen mit einem scharfen Messer in 5 cm breite Scheiben schneiden. Dabei das Messer eher nach unten drücken statt zu sägen.

Die Teiglinge mit der Naht nach unten aufrecht wie dicke Wagenräder im Abstand von 5 cm auf zwei mit Backpapier ausgelegte Backbleche setzen. Für die typische Form die Teiglinge längs mit einem Essstäbchen oder einem sauberen Bleistift fest und tief eindrücken. Mit Eistreiche abglänzen und 2 Stunden reifen lassen, bis sie schön aufgegangen sind.

Den Backofen auf 180 Grad (Umluft) vorheizen. Die Teiglinge ein zweites Mal mit Eistreiche abglänzen und im heissen Ofen etwa 20 Minuten goldbraun backen. Auf einem Gitter abkühlen lassen. Dünn mit Zuckerguss überziehen und nach Belieben mit Mohn bestreuen.

Rezept zum Herunterladen