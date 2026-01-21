Das Rezept für die Mohn-Schnecken ergibt 18 bis 20 Stück.
Zuerst werden ein Milchteig und die Mohnfüllung erstellt, dann die Schnecken geformt und gebacken.
Polnischer Milchteig
Zeitplan
- Vorteig: 1 h, Kneten: 10 min
- Stockgare: 75 min
- Stückgare: 2–2½ h
Zutaten für den Vorteig
- 150 g Weizenmehl Type 405
- 225 g Vollmilch, zimmerwarm
- 7 g Trockenbackhefe
- 10 g Zucker
Zutaten für den Hauptteig
- gesamter Vorteig
- 5 Eigelb
- 1 TL Vanilleextrakt
- 350 g Weizenmehl
- 15 g Zucker
- 9 g Meersalz
- 100 g Butter, gewürfelt, zimmerwarm
Zubereitung
Für den Vorteig Mehl, Milch, Hefe und Zucker in der Schüssel der Küchenmaschine glatt verrühren. Den Teig mit einem feuchten Tuch abdecken und 1 Stunde reifen lassen, bis sich die Oberfläche wölbt und eine deutliche Bläschenbildung zu erkennen ist.
Für den Hauptteig Eigelbe und Vanilleextrakt zum Vorteig geben und glatt unterrühren. Mehl, Zucker, Salz und Butter dazugeben und mit eingesetztem Knethaken auf niedriger Stufe mischen, bis die Butter vollständig eingearbeitet ist und keine Mehlnester mehr vorhanden sind. Dann auf mittlerer Stufe 10 Minuten kneten, bis ein glatter, geschmeidiger Teig entstanden ist, der sich von der Schüsselwand löst.
Den Teig mit befeuchteten Händen in eine leicht geölte Schüssel geben und mit der Schwerkraftmethode so lange dehnen und falten, bis eine glatte, straffe Kugel entstanden ist. Dicht mit Frischhaltefolie abdecken und reifen lassen: etwa 75 Minuten bei Raumtemperatur ruhen lassen, bis sich das Teigvolumen knapp verdoppelt hat und der Teig nach leichtem Fingerdruck langsam zurückspringt.
Mohnfüllung mit Orangensaft
Zutaten
- 250 g gemahlene Mohnsaat* (blau oder weiss)
- 120 g Zucker
- 2 EL Honig
- 100 g Orangensaft
- 1 EL fein abgeriebene Bio-Orangenschale
- 200 g Vollmilch
- ¼ TL gemahlener Zimt
- 1 Prise Meersalz (optional)
- 75 g Butter, gewürfelt
- 1 TL Vanilleextrakt
* Idealerweise mahlt man den Mohn frisch.
Zubereitung
Den Mohn mit Zucker, Honig, Orangensaft und -abrieb, Milch, Zimt und Salz, falls verwendet, in einem Topf sorgfältig mischen. Bei niedriger Hitze aufkochen, dann die Butter zufügen und rühren, bis sie geschmolzen ist. Die Masse etwa 10 Minuten bei niedriger Hitze rühren, bis sie eine dicke, aber streichfähige Konsistenz erreicht hat.
Vom Herd nehmen und den Vanilleextrakt unterrühren. Abkühlen lassen.
Entweder sofort verwenden oder in einen dicht schliessenden Behälter umfüllen und bis zu 1 Woche im Kühlschrank lagern oder bis zu 3 Monate tiefkühlen.
Mohnschnecken formen und backen
Zutaten für die Füllung
- 1 Portion Mohnmasse (siehe oben)
- 1 Eiweiss oder etwas Wasser
Zutaten für die Eistreiche
- 1 Ei
- 45 g Vollmilch, verquirlt
Zutaten zum Garnieren
- 240 g Puderzucker
- 30 – 45 g heisses Wasser oder Vollmilch
Zubereitung
Den Teig wie unten beschrieben zubereiten. Nach der Stockgare in zwei gleich grosse Portionen teilen und jede auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche zu dünnen, etwa 50 × 20 cm grossen Rechtecken ausrollen (mit der langen Seite parallel zur Arbeitsflächenkante).
Die Rechtecke mit je der Hälfte der Mohnmasse bestreichen, dabei an der oberen Längsseite einen gut 2 cm breiten Rand frei lassen. Den Rand mit Eistreiche oder Wasser (als Klebstoff, um die Rolle zu versiegeln) bestreichen.
Die Teigplatten leicht gestrafft von unten her aufrollen, sodass jeweils eine feste Rolle entsteht. Den freien Rand gut andrücken. Die Rollen mit einem scharfen Messer in 5 cm breite Scheiben schneiden. Dabei das Messer eher nach unten drücken statt zu sägen.
Die Teiglinge mit der Naht nach unten aufrecht wie dicke Wagenräder im Abstand von 5 cm auf zwei mit Backpapier ausgelegte Backbleche setzen. Für die typische Form die Teiglinge längs mit einem Essstäbchen oder einem sauberen Bleistift fest und tief eindrücken. Mit Eistreiche abglänzen und 2 Stunden reifen lassen, bis sie schön aufgegangen sind.
Den Backofen auf 180 Grad (Umluft) vorheizen. Die Teiglinge ein zweites Mal mit Eistreiche abglänzen und im heissen Ofen etwa 20 Minuten goldbraun backen. Auf einem Gitter abkühlen lassen. Dünn mit Zuckerguss überziehen und nach Belieben mit Mohn bestreuen.