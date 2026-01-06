Inhalt

Rezept - Herzhafter Dreikönigskuchen Ein alternativer Dreikönigskuchen. Nicht süss, sondern salzig. Das Rezept stammt von Radio SRF 1-Hörerin Corina Lösch, Schmerikon (SG). Autor: Corina Lösch

Rezept für einen herzhaften Dreikönigskuchen Zutaten 500 g Dinkelmehl

3 dl Milch

60 g Butter

1 TL Salz

1 TL Zucker

1 Päckli Trockenhefe oder ½ Hefewürfel

100 g Crème Fraîche

Pistazien

Bündnerfleisch

Geriebener Käse (Gruyère)

Salz

Pfeffer

1 Eigelb

1 Königsfigur und eine Krone Zubereitung Mehl mit der Trockenhefe mischen, Salz und Zucker beigeben, flüssige Butter und die lauwarme Milch dazu giessen und zu einem Teig verarbeiten. Den Teig 1-2 Stunden bei Zimmertemperatur aufgehen lassen. Teig halbieren und beide Teile zu einem Viereck ausrollen. Beide Teile mit Crème Fraîche bestreichen und mit Bündnerfleisch belegen. Die gehackten Pistazien schön verteilen und geriebenen Gruyère darüber streuen. Nun werden beide Teile wie eine Roulade eingerollt. Eine der Rouladen wird dann zu einer Schnecke eingerollt. Die andere Roulade in 6-8 Teile schneiden (aufschneiden, wie eine normale Roulade). In einen dieser Teile den König verstecken. Anschliessend die 6-8 Teile rund um die Schnecke platzieren und etwas andrücken. Den Kuchen mit Eigelb bestreichen und 30 Minuten ruhen lassen. Zum Schluss den Kuchen bei 200° rund 35 Minuten backen. Herzhafter Dreikönigskuchen Rezept als PDF herunterladen Herzhafter Dreikönigskuchen

