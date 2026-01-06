Rezept Herzhafter Dreikönigskuchen

Rezept für einen herzhaften Dreikönigskuchen
Zutaten
- 500 g Dinkelmehl
- 3 dl Milch
- 60 g Butter
- 1 TL Salz
- 1 TL Zucker
- 1 Päckli Trockenhefe oder ½ Hefewürfel
- 100 g Crème Fraîche
- Pistazien
- Bündnerfleisch
- Geriebener Käse (Gruyère)
- Salz
- Pfeffer
- 1 Eigelb
- 1 Königsfigur und eine Krone
Zubereitung
- Mehl mit der Trockenhefe mischen, Salz und Zucker beigeben, flüssige Butter und die lauwarme Milch dazu giessen und zu einem Teig verarbeiten.
- Den Teig 1-2 Stunden bei Zimmertemperatur aufgehen lassen.
- Teig halbieren und beide Teile zu einem Viereck ausrollen. Beide Teile mit Crème Fraîche bestreichen und mit Bündnerfleisch belegen. Die gehackten Pistazien schön verteilen und geriebenen Gruyère darüber streuen.
- Nun werden beide Teile wie eine Roulade eingerollt. Eine der Rouladen wird dann zu einer Schnecke eingerollt. Die andere Roulade in 6-8 Teile schneiden (aufschneiden, wie eine normale Roulade). In einen dieser Teile den König verstecken.
- Anschliessend die 6-8 Teile rund um die Schnecke platzieren und etwas andrücken. Den Kuchen mit Eigelb bestreichen und 30 Minuten ruhen lassen. Zum Schluss den Kuchen bei 200° rund 35 Minuten backen.