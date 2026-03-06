Rezept für Rooibos-Affogato für eine Person
Zubereitungszeit: ca. 5 Min.
Zutaten:
- Ca. 8 – 10 g fein gemahlenes Rooibos-Tee-Pulver
- 2 kleine Kugeln Vanilleglace
Zubereitung:
- Rooibos-Tee-Pulver im Siebträger oder in einer Bialetti gleichmässig verteilen und wie einen Espresso zubereiten (30– 40 ml).
- Vanilleglace in ein Glas geben. Rooibos-Espresso darübergiessen und sofort servieren.
Tipp:
- Fein gemahlenes Rooisbos-Tee-Pulver ist online und in verschiedenen Teeläden erhältlich.
- Wer Geduld und Musse hat, kann herkömmlichen, naturbelassenen Rooibos-Tee (keine Aromamischung) in einem Mörser sehr fein mahlen, durch ein feines Sieb streichen und für Rooibos-Espresso verwenden.