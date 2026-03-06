 Zum Inhalt springen

Rezept Rooibos Affogato

06.03.2026, 11:46

Rezept für Rooibos-Affogato für eine Person

Zubereitungszeit: ca. 5 Min.

Zutaten:

  •  Ca. 8 – 10 g fein gemahlenes Rooibos-Tee-Pulver
  • 2 kleine Kugeln Vanilleglace

Zubereitung:

  1. Rooibos-Tee-Pulver im Siebträger oder in einer Bialetti gleichmässig verteilen und wie einen Espresso zubereiten (30– 40 ml).
  2. Vanilleglace in ein Glas geben. Rooibos-Espresso darübergiessen und sofort servieren.

 Tipp:  

Box aufklappen Box zuklappen
  • Fein gemahlenes Rooisbos-Tee-Pulver ist online und in verschiedenen Teeläden erhältlich.
  • Wer Geduld und Musse hat, kann herkömmlichen, naturbelassenen Rooibos-Tee (keine Aromamischung) in einem Mörser sehr fein mahlen, durch ein feines Sieb streichen und für Rooibos-Espresso verwenden.

