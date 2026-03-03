 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Rezept Pasta al Limone

Wenn es mal schnell gehen muss, der Kühlschrank halb leer und der Hunger gross ist, dann ist Zeit für italienische Zitronenpasta. Fix und fein zugleich.

03.03.2026, 14:03

Teilen

Rezept für Pasta al Limone

Zutaten für 4 Personen

  • 400 g Spaghettini (oder – je nach Gusto – andere Teigwaren)
  • 50 g weiche Butter
  • Abrieb von 1 Bio-Zitrone
  • Saft von ½ Zitrone
  • ½ Knoblauchzehe, gepresst
  • 1 dl Rahm
  • ca. 1 Bund Peterli, gezupfte Blätter fein gehackt
  • 80 g Parmesan (oder Sbrinz), frisch gerieben
  • Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

  1. Die Teigwaren gemäss der Anleitung auf der Verpackung «al dente» kochen. Das Wasser abgiessen. Dabei etwas Kochwasser auffangen. (Dieses nach der Zugabe aller übrigen Zutaten zu den Teigwaren geben, falls diese etwas zu trocken sein sollten.)
  2. Die gekochten Teigwaren mit den übrigen Zutaten gut mischen und mit Pfeffer und – falls nötig – mit etwas Salz abschmecken.

Rezept für Pasta al Limone

Rezept als PDF herunterladen:

A point vom 13.08.2020 11:40 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)