Rezept Blattspinat mit Spiegelei und weissen Trüffeln

Trüffel verwandeln jedes noch so schlichte Gericht in eine Delikatesse. Einfacher (und geschmackvoller) als dieses Rezept, geht es allerdings kaum.

03.03.2026, 13:36

Zutaten für 4 Personen

  • 300 g Blattspinat
  • 20 g Butter
  • 1 fein gehackte, frische Knoblauchzehe
  • Salz und weisser Pfeffer
  • Frisch geriebene Muskatnuss
  • 100 g Doppelrahm
  • 4 frische, kleine Bio-Eier
  • 20 g Butter
  • Schwarzer Pfeffer
  • 40 g weisser Trüffel (Tuber Magnatum Pico)
  • ½ Bd. Schnittlauch

Zubereitung

  1. Spinatblätter gut in warmem Wasser waschen und in heissem Wasser blanchieren. Abschrecken in kaltem Wasser und gut ausdrücken.
  2. Knoblauchzehe fein in kleine Würfel hacken und in der Butter leicht anschwitzen.
  3. Danach den Blattspinat dazugeben und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen.
  4. Mit dem Doppelrahm aufgiessen und leicht einkochen lassen.
  5. Die Spiegeleier in der Butter in einer Bratpfanne braten und mit etwas grob gemahlenen schwarzen Pfeffer würzen.
  6. Spinat anrichten, die Spiegeleier darüber geben und vor den Gästen den weissen Trüffel darüber hobeln.
Rezept als PDF herunterladen:

A point vom 08.12.2023 11:40 Uhr ; 

