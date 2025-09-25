 Zum Inhalt springen

Ein aufgeschnittenes Sandwich-Bort.
Legende: SRF / Anja Steiner

Rezept Schinken-Parmesan-Sandwich mit Olivenbutter

25.09.2025, 16:46

Rezept für 4 Personen:

Zubereitungszeit: ca. 15 Minuten

Zutaten

  • 40 g Butter, weich
  • 30 g schwarze Oliventapenade
  • 1 dunkles Pagnol-Brot à 380 g
  • 130 g gekochter Schinken in Scheiben
  • Ca. 20 g Parmesan, ganz
  • 60 g halbgetrocknete Cherrytomaten, abgetropft
  • 1 Handvoll Rucola

Zubereitung

  1. Butter Oliventapenade gut verrühren. Brot aufschneiden, Schnittflächen damit bestreichen.
  2. Schinken darauf verteilen. Parmesan fein darüberreiben oder mit einem Sparschäler in Späne hobeln und auf dem Schinken verteilen.
  3. Mit getrockneten Tomaten und Rucola belegen. Brotdeckel aufsetzen.
Schinken-Parmesan-Sandwich mit Olivenbutter

