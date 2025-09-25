Rezept für 4 Personen:
Zubereitungszeit: ca. 15 Minuten
Zutaten
- 40 g Butter, weich
- 30 g schwarze Oliventapenade
- 1 dunkles Pagnol-Brot à 380 g
- 130 g gekochter Schinken in Scheiben
- Ca. 20 g Parmesan, ganz
- 60 g halbgetrocknete Cherrytomaten, abgetropft
- 1 Handvoll Rucola
Zubereitung
- Butter Oliventapenade gut verrühren. Brot aufschneiden, Schnittflächen damit bestreichen.
- Schinken darauf verteilen. Parmesan fein darüberreiben oder mit einem Sparschäler in Späne hobeln und auf dem Schinken verteilen.
- Mit getrockneten Tomaten und Rucola belegen. Brotdeckel aufsetzen.