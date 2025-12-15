Rezept Erdnussbutter selber machen

Erdnussbutter
Zubereitungszeit: 5 Minuten
Zutaten
- 200 g ausgehülste Erdnüsse (ohne Häutchen)*
- 1 bis 2 EL neutrales Öl
*Je nach Ausbeute sind das rund 250 bis 280 g Erdnüsse in der Schale. Man kann auch ganz einfach so viel nehmen, wie man hat und die Menge Öl anpassen.
Zubereitung
- Die Erdnüsse mit dem Stabmixer pürieren.
- 1 bis 2 EL neutrales Öl darunter mischen.
- In ein Glas füllen und im Kühlschrank aufbewahren.
Tipp: Der Stabmixer eignet sich besser als ein grosser Standmixer, da er einfacher zu reinigen ist. Wenn man möchte, kann man die Erdnussbutter leicht süssen.