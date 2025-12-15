 Zum Inhalt springen

Rezept Erdnussbutter selber machen

Ein einfaches Rezept für selbstgemachte Erdnussbutter mit nur zwei Zutaten. Perfekt für den Kühlschrank und individuell anpassbar.

15.12.2025, 11:39

Erdnussbutter

Zubereitungszeit: 5 Minuten

Zutaten

  • 200 g ausgehülste Erdnüsse (ohne Häutchen)*
  • 1 bis 2 EL neutrales Öl 

*Je nach Ausbeute sind das rund 250 bis 280 g Erdnüsse in der Schale. Man kann auch ganz einfach so viel nehmen, wie man hat und die Menge Öl anpassen.

Zubereitung

  1. Die Erdnüsse mit dem Stabmixer pürieren.
  2. 1 bis 2 EL neutrales Öl darunter mischen.
  3. In ein Glas füllen und im Kühlschrank aufbewahren.

Tipp: Der Stabmixer eignet sich besser als ein grosser Standmixer, da er einfacher zu reinigen ist. Wenn man möchte, kann man die Erdnussbutter leicht süssen.

Erdnussbutter selber machen

Rezept zum Herunterladen

Radio SRF 1, 02.12.2025, 15:15 Uhr ; 

