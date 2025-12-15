Rezept Erdnussbutter selber machen

Ein einfaches Rezept für selbstgemachte Erdnussbutter mit nur zwei Zutaten. Perfekt für den Kühlschrank und individuell anpassbar.

Erdnussbutter

Zubereitungszeit: 5 Minuten

Zutaten

200 g ausgehülste Erdnüsse (ohne Häutchen)*

1 bis 2 EL neutrales Öl

*Je nach Ausbeute sind das rund 250 bis 280 g Erdnüsse in der Schale. Man kann auch ganz einfach so viel nehmen, wie man hat und die Menge Öl anpassen.

Zubereitung

Die Erdnüsse mit dem Stabmixer pürieren. 1 bis 2 EL neutrales Öl darunter mischen. In ein Glas füllen und im Kühlschrank aufbewahren.

Tipp: Der Stabmixer eignet sich besser als ein grosser Standmixer, da er einfacher zu reinigen ist. Wenn man möchte, kann man die Erdnussbutter leicht süssen.

Erdnussbutter selber machen

